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Sony выпустит только ограниченное количество консолей PlayStation 5

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Бизнес / Гаджеты
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Bloomberg ссылается на внутренние источники, которые утверждают, что Sony выпустит ограниченное количество устройств PlayStation 5 к марту 2021 года - цель составляет от 5 до 6 миллионов. Для сравнения, PS4 продал 7,5 миллионов единиц в первые два квартала. Сообщается, что причина этого в том, насколько дорогое производство мощного оборудования.

Sony подробно описала аппаратное обеспечение консоли, которое будет включать в себя восьмиъядерный процессор на базе Zen 2 и графический процессор RDNA 2, который обещает до 10,3 TFLOPS, а также собственный SSD, который будет быстрее, чем тот, к которому имеет доступ нынешний урожай компьютеров. Сначала эти компоненты будут довольно дорогими.
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Разработчики игр ожидают, что PS5 будет продаваться за 500-550 долларов, что выше стартовой цены его предшественников в 400 долларов (и приближается к PS3, цена на которую была печально завышена). Несмотря на то, что консоли довольно часто продаются по себестоимости (или даже с убытками) при запуске, стоимость компонентов этого поколения оказывается слишком высокой для Sony, чтобы продавать консоли менее чем за 500 долларов.

Пандемия COVID-19 не ограничивает производственные мощности. Инсайдеры также не упомянули о задержке, по слухам, вызванной перепроектированием для решения тепловых проблем. Однако, пандемия может повлиять на сделки, которые будут доступны после запуска PlayStation 5.