Xiaomi Mi Fan Festival принес компании колоссальный доход

Ранее в этом месяце Xiaomi провела свой фестиваль для китайских фанатов. Это ознаменовало начало выпуска компанией новых продуктов, а также скидки на ранее существовавшие продукты. Теперь китайский технический гигант поделился статистикой фестиваля Mi Fan, в результате чего Xiaomi продала более 2,89 миллиарда юаней (примерно 410 миллионов долларов США).
Согласно официальным данным Xiaomi, за этот период популярный бренд электроники продал более 1,826 млн. интеллектуальных продуктов AIoT. Это означает годовой рост колоссальных 160 процентов. Аналогичным образом, продажи телевизоров также превысили 231 000 единиц. Лу Вайбинг, президент Xiaomi, заявил, что за первую продажу было продано около 65 миллионов продуктов всего за один час.
Сообщалось, что на фестивале «Ми Фан» общее число участников достигло 98,06 миллиона человек. Эти статистические данные демонстрировались онлайн через имиджевый постер от Xiaomi. На нем изображены крупные сделки и заметные цифры продаж. Таким образом, совершенно очевидно, что период фестиваля прошел с огромным успехом, несмотря на продолжающийся кризис из-за пандемии Коронавируса.
Согласно официальным данным Xiaomi, за этот период популярный бренд электроники продал более 1,826 млн. интеллектуальных продуктов AIoT. Это означает годовой рост колоссальных 160 процентов. Аналогичным образом, продажи телевизоров также превысили 231 000 единиц. Лу Вайбинг, президент Xiaomi, заявил, что за первую продажу было продано около 65 миллионов продуктов всего за один час.
Сообщалось, что на фестивале «Ми Фан» общее число участников достигло 98,06 миллиона человек. Эти статистические данные демонстрировались онлайн через имиджевый постер от Xiaomi. На нем изображены крупные сделки и заметные цифры продаж. Таким образом, совершенно очевидно, что период фестиваля прошел с огромным успехом, несмотря на продолжающийся кризис из-за пандемии Коронавируса.