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Samsung разработает собственный чип Exynos для Google

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Бизнес
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В новом отчете утверждается, что Google подтолкнул Samsung к выпуску нестандартного чипсета, изучив альтернативных поставщиков (и даже подумав о создании собственного). Хотя репутация чипов Exynos в последнее время сильно пострадала, в этом новом дизайне будут использоваться стандартные конструкции процессоров и графических процессоров ARM, а также нестандартные решения Google.

Этот чип Exynos будет оснащен двумя ядрами Cortex-A78, двумя ядрами A76 и четырьмя A55. Графический процессор будет представлять собой Mali MP20 на основе новой архитектуры от ARM под кодовым названием Borr. Ядра A78 и Borr еще не объявлены официально.

Тем не менее, учитывая, что Cortex-A77 примерно на 20% быстрее, чем A76, и что A78 будет еще быстрее, это звучит как очень мощное оборудование - возможно, слишком мощное для смартфона.

По имеющимся сведениям, чип будет построен на 5-нм узле Samsung EUV, что в некоторой степени поможет с потребностями в энергии и выделением тепла, но трудно сказать, будет ли этого достаточно, чтобы поместиться в форм-факторе телефона.

Ноутбуки Google Chrome - еще одна возможность, конечно, они не привязаны к x86, как полная версия Windows или Mac OS. Тем не менее, последние версии Samsung Galaxy Chromebook и Google Pixelbook используют процессоры Intel.
Интересно, что этот нестандартный чип, как говорят, включает в себя Google Core ISP и NPU на борту (заменяя дизайны Samsung). Это может открыть возможности для использования на серверах - у Google есть множество применений для интернет-провайдеров и NPU, просто подумайте обо всех фотографиях Google, которые нуждаются в обработке, видео YouTube, которые требуют транскрибирования, языковой перевод с телефонов, браузер Chrome и так далее.

Samsung смотрит не только на Google - давний партнер Facebook может использовать подразделение Exynos для производства чипов для будущих продуктов Oculus AR и VR.
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