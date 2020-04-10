Microsoft откладывает Windows 10X и Surface Neo

Согласно инсайдерской информации, Microsoft отложила свою ОС Windows 10X и ПК с двойным экраном Surface Neo, изначально предназначенные для курортного сезона, до конца 2020 года.
По имеющимся сведениям, Microsoft сосредоточена на устройствах с одним экраном, так как это то, что нужно миру в нынешнем состоянии пандемии.
В отчете ничего не говорится об Android-устройстве Surface Duo, который может быть выпущен в 2020 году, несмотря на то, что на цепочку поставок Microsoft повлияла вспышка COVID-19.
Windows 10X - это новая, более оптимизированная ОС, которую Microsoft изначально адаптировала для устройств с двойным экраном, но впоследствии она обещала стать будущей ОС для каждого форм-фактора.
Surface Neo является устройством, которое Microsoft продемонстрировала, когда она объявила о Windows 10Х. Он имеет два 9-дюймовых экрана, соединенных между собой физическим шарниром.
Microsoft Surface Duo - это устройство Android с двойным экраном, о котором мы мало что знаем.
По имеющимся сведениям, Microsoft сосредоточена на устройствах с одним экраном, так как это то, что нужно миру в нынешнем состоянии пандемии.
В отчете ничего не говорится об Android-устройстве Surface Duo, который может быть выпущен в 2020 году, несмотря на то, что на цепочку поставок Microsoft повлияла вспышка COVID-19.
Windows 10X - это новая, более оптимизированная ОС, которую Microsoft изначально адаптировала для устройств с двойным экраном, но впоследствии она обещала стать будущей ОС для каждого форм-фактора.
Surface Neo является устройством, которое Microsoft продемонстрировала, когда она объявила о Windows 10Х. Он имеет два 9-дюймовых экрана, соединенных между собой физическим шарниром.
Microsoft Surface Duo - это устройство Android с двойным экраном, о котором мы мало что знаем.