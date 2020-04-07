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Honor добилась увеличения поставок носимых устройств

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Бизнес
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Сегодня Honor запустила свой MagicBook 14 в Великобритании, и в 2019 году потребовалась минута, чтобы рассказать о некоторых ее достижениях. По данным IDC, ежегодный глобальный рост поставок носимых устройств составил 497,4%, включая Honor Bands и MagicWatches.

Дочернее предприятие Huawei вошло в пятерку лидеров по поставкам смартфонов на десяти рынках мира - в Украине, Финляндии, Германии, России, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции, Италии, Чехии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Говоря об отдельных достижениях, Honor стала лучшим поставщиком смартфонов в первом квартале 2019 года в России и за весь календарный год сумела выйти на второе место, сразу после Samsung и опередив Apple, ее материнскую компанию Huawei, а также Xiaomi.

Такие продукты, как Honor Band 5, получили особое признание в Италии, в то время как MagicWatch 2 был самым продаваемым продуктом во время Honor Super Brand Day на JD.com в Китае.

Рост носимых устройств Honor такой - 613% в России, 531% в Чехии, 745% в Малайзии и 655% в Индии. Конечно, цифры настолько высоки, потому что Honor не была таким крупным игроком в 2018 году, поэтому цифры могут легко вырасти с помощью соответствующих маркетинговых кампаний и качественных продуктов. Мы рассмотрели MagicWatch 2 и обнаружили, что он является отличной альтернативой Huawei Watch GT 2 по более низкой цене.
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