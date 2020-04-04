Доходы Apple App Store и Google Play в первом квартале выросли

Согласно последнему отчету App Annie, потребители потратили значительно больше времени и денег на приложения в течение первого квартала. Это, конечно, совпадает с глобальной пандемией COVID-19 и отражает возросшие показатели использования мобильных устройств во всем мире.
Среднее недельное время, проведенное в приложениях и играх на Android, выросло примерно на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Китайские пользователи, в частности, тратили в среднем 5 часов в день. Американские, итальянские и французские пользователи также заметили значительное увеличение еженедельных часов, проводимых в неигровых приложениях.
Потребители загрузили примерно 31,5 миллиарда приложений за период с января по март на обеих торговых площадках, 22,5 миллиарда загрузок поступили из Google Play и 9 миллиардов из App Store. Общая сумма денег, потраченных на обе платформы, составила 23,4 миллиарда долларов, из которых 15 миллиардов было потрачено на iOS и около 8,3 миллиарда на Android.
Неигровые приложения составляют большую часть загрузок, но потребители по-прежнему тратят значительно больше денег на микротранзакции в играх, чем любая другая категория приложений.
Китайские и американские пользователи лидировали в потребительских расходах на iOS, в то время, как в Google Play Store большинство доходов поступало из Южной Кореи, Японии и США. Индия и Бразилия были двумя ведущими рынками по объемам загрузки приложений в Google Play, а Китай и США - в App Store.
Самыми загружаемыми приложениями на iOS и Android в течение первого квартала были TikTok, WhatsApp и Facebook, а затем Instagram и Facebook Messenger. Facebook, WhatsApp и Facebook Messenger проложили путь для ежемесячных активных пользователей.
Среднее недельное время, проведенное в приложениях и играх на Android, выросло примерно на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Китайские пользователи, в частности, тратили в среднем 5 часов в день. Американские, итальянские и французские пользователи также заметили значительное увеличение еженедельных часов, проводимых в неигровых приложениях.
Потребители загрузили примерно 31,5 миллиарда приложений за период с января по март на обеих торговых площадках, 22,5 миллиарда загрузок поступили из Google Play и 9 миллиардов из App Store. Общая сумма денег, потраченных на обе платформы, составила 23,4 миллиарда долларов, из которых 15 миллиардов было потрачено на iOS и около 8,3 миллиарда на Android.
Неигровые приложения составляют большую часть загрузок, но потребители по-прежнему тратят значительно больше денег на микротранзакции в играх, чем любая другая категория приложений.
Китайские и американские пользователи лидировали в потребительских расходах на iOS, в то время, как в Google Play Store большинство доходов поступало из Южной Кореи, Японии и США. Индия и Бразилия были двумя ведущими рынками по объемам загрузки приложений в Google Play, а Китай и США - в App Store.
Самыми загружаемыми приложениями на iOS и Android в течение первого квартала были TikTok, WhatsApp и Facebook, а затем Instagram и Facebook Messenger. Facebook, WhatsApp и Facebook Messenger проложили путь для ежемесячных активных пользователей.