ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

17:00
Apple инвестирует 200 млн долларов в Japan Display
15:20
Apple, Xiaomi, Oppo повышают цены на смартфоны в Индии
14:00
Стала известна дата возможного анонса iPhone 9
12:00
Vivo S6 5G официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
Huawei: запрет США вызвал значительное замедление нашего бизнеса
08:00
Чехлы для iPhone 9 поступают в магазины в США
21:00
Samsung Galaxy S20 Ultra скоро получит новый цвет
19:00
Камеры Huawei P40 Pro показывают высокие результаты в тестах DxOMark
17:41
Повышаем плавность роботы любого смартфона Xiaomi
16:00
Google больше не продает Pixel 3 или 3 XL
14:00
Стала известна официальная дата анонса Honor 30 и 30 Pro
11:33
Honor Play 9A официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
OnePlus 8 Lite будет называться OnePlus Z
08:00
В сети появилась официальная дата запуска серии OnePlus 8
20:00
Realme 6 и 6 Pro дебютируют в Европе уже завтра
18:00
Honor 30S официально анонсирован: характеристики и цены
16:25
OPPO Reno3 серия скоро в Украине: больше, чем четкие снимки
16:00
Стала известна дата анонса серии Oppo Reno5
14:00
Свежие изображения OnePlus 8 показывают новые варианты цветов
12:00
В сети появилась утечка спецификаций камеры OnePlus 8 Pro
10:00
Samsung Galaxy M11 официально анонсирован
08:00
Redmi 9 появляется на живом изображении
21:15
Samsung Galaxy S20 провалились в продаже
18:19
17 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые представят до сентября
16:43
Huawei анонсировала недорогие смарт-часы Watch GT2e
10:30
Смартфон Xiaomi на MIUI 11 может сам считать ваши шаги
08:30
Как легко отключить Всю рекламу на Xiaomi
06:57
Распространенные проблемы телефонов Xiaomi и как их исправить
21:25
Как обмануть MIUI 11 и установить стороннюю тему
19:30
Oppo представляет новый интеллектуальный фитнес-трекер с дисплеем
18:00
Xiaomi Mi CC9 Pro получит Android 10 в апреле
16:00
Realme и OnePlus расширяют гарантии на свои продукты в период пандемии COVID-19
14:00
Производство iPhone 12 не затягивается, по утверждению инсайдеров
 Больше новостей
» » Apple инвестирует 200 млн долларов в Japan Display
-

Apple инвестирует 200 млн долларов в Japan Display

Поделиться:
Бизнес
118
Apple завершила инвестирование в Japan Display на сумму 200 млн долларов, которое будет использоваться для покупки оборудования.

До сих пор Japan Display собирала 1,5 млрд долларов в качестве кредита от Apple и выплачивала около 700 млн долларов, оставляя 800 млн долларов. В дополнение к этим текущие инвестиции в 200 миллионов долларов и Japan Display вернулись к долгу в миллиарды долларов перед Apple.

Благодаря инвестициям Apple в 200 млн долларов, Japan Display удалось получить еще 830 млн долларов в качестве инвестиций от управляющего активами.
JDI является одним из производителей ЖК-дисплеев Apple, и ей было поручено поставлять Apple OLED для Apple Watch.

Apple вложила деньги в JDI, чтобы помочь в создании мощностей и позволить большему производству OLED перейти на iPhone, но это еще не осуществилось.

Вместо этого Apple перешла к Samsung в качестве основного поставщика своих OLED-панелей, а LG - к второму поставщику ( и рассматривает BOE в качестве возможной замены для LG).
Prostotech google play Prostotech google play