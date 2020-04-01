Apple инвестирует 200 млн долларов в Japan Display

Apple завершила инвестирование в Japan Display на сумму 200 млн долларов, которое будет использоваться для покупки оборудования.
До сих пор Japan Display собирала 1,5 млрд долларов в качестве кредита от Apple и выплачивала около 700 млн долларов, оставляя 800 млн долларов. В дополнение к этим текущие инвестиции в 200 миллионов долларов и Japan Display вернулись к долгу в миллиарды долларов перед Apple.
Благодаря инвестициям Apple в 200 млн долларов, Japan Display удалось получить еще 830 млн долларов в качестве инвестиций от управляющего активами.
JDI является одним из производителей ЖК-дисплеев Apple, и ей было поручено поставлять Apple OLED для Apple Watch.
Apple вложила деньги в JDI, чтобы помочь в создании мощностей и позволить большему производству OLED перейти на iPhone, но это еще не осуществилось.
Вместо этого Apple перешла к Samsung в качестве основного поставщика своих OLED-панелей, а LG - к второму поставщику ( и рассматривает BOE в качестве возможной замены для LG).
До сих пор Japan Display собирала 1,5 млрд долларов в качестве кредита от Apple и выплачивала около 700 млн долларов, оставляя 800 млн долларов. В дополнение к этим текущие инвестиции в 200 миллионов долларов и Japan Display вернулись к долгу в миллиарды долларов перед Apple.
Благодаря инвестициям Apple в 200 млн долларов, Japan Display удалось получить еще 830 млн долларов в качестве инвестиций от управляющего активами.
JDI является одним из производителей ЖК-дисплеев Apple, и ей было поручено поставлять Apple OLED для Apple Watch.
Apple вложила деньги в JDI, чтобы помочь в создании мощностей и позволить большему производству OLED перейти на iPhone, но это еще не осуществилось.
Вместо этого Apple перешла к Samsung в качестве основного поставщика своих OLED-панелей, а LG - к второму поставщику ( и рассматривает BOE в качестве возможной замены для LG).