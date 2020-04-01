Huawei: запрет США вызвал значительное замедление нашего бизнеса

Прошел почти год с тех пор, как правительство США занесло в черный список Huawei, запретив местным компаниям вести дела с китайским гигантом. Это в свою очередь привело к тому, что компания потеряла лицензию на Android и повредило продажам смартфонов за пределами Китая. И компания говорит, что это сильно вредит ее бизнесу.
Несмотря на увеличение выручки на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, президент компании Huawei в Западной Европе, Винсент Панг, говорит, что 2019 год был большой проблемой для фирмы. Без сервисов Google телефоны Huawei трудно продать за рубежом.
И разрешения конфликта тоже не видно. Панг добавляет, что правительство отказывается говорить с компанией, чтобы разобраться с этим. Но это не только мобильный бизнес, который причиняет боль. Например, корпоративный бизнес с серверами отстает, поскольку он не может использовать чипы Intel.
Что касается смартфонов, то компания стремится усилить альтернативные мобильные сервисы Huawei и, согласно нашему недавнему исследованию, добилась значительного прогресса, но некоторые ограничения все еще остаются.
Поскольку Google строит Android вокруг своих сервисов, потеря доступа к ним всегда будет большим ударом для его партнеров. Тем не менее, если Huawei удастся сохранить свою актуальность, пока не достигнет точки, где у него появятся хотя бы приемлемые альтернативы всем функциям GMS, все это может в конечном итоге навредить и Google.
Несмотря на увеличение выручки на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, президент компании Huawei в Западной Европе, Винсент Панг, говорит, что 2019 год был большой проблемой для фирмы. Без сервисов Google телефоны Huawei трудно продать за рубежом.
И разрешения конфликта тоже не видно. Панг добавляет, что правительство отказывается говорить с компанией, чтобы разобраться с этим. Но это не только мобильный бизнес, который причиняет боль. Например, корпоративный бизнес с серверами отстает, поскольку он не может использовать чипы Intel.
Что касается смартфонов, то компания стремится усилить альтернативные мобильные сервисы Huawei и, согласно нашему недавнему исследованию, добилась значительного прогресса, но некоторые ограничения все еще остаются.
Поскольку Google строит Android вокруг своих сервисов, потеря доступа к ним всегда будет большим ударом для его партнеров. Тем не менее, если Huawei удастся сохранить свою актуальность, пока не достигнет точки, где у него появятся хотя бы приемлемые альтернативы всем функциям GMS, все это может в конечном итоге навредить и Google.