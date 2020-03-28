Realme и OnePlus расширяют гарантии на свои продукты в период пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 затронула большинство отраслей промышленности по всему миру и промышленность смартфонов также ощущает его последствия. Отгрузки сократились, производство приостановлено, магазины закрыты, а запуск продуктов был отменен или задержан.
Стремясь помочь обуздать распространение COVID-19, бренды смартфонов, такие как Xiaomi и vivo, жертвуют маски N95 врачам и работникам здравоохранения. И теперь Realme и OnePlus присоединились к борьбе, расширив гарантии на свои продукты.
Индийский филиал Realme продлил гарантию до 31 мая 2020 года на те продукты, срок гарантии которых истекает с 20 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года. Кроме того, компания продлила срок замены до 30 дней для тех продуктов, которые были приобретены между 15 марта 2020 г и 30 апреля 2020 г.
OnePlus также продлил гарантию до 31 мая 2020 года на продукты во всех регионах, срок гарантии которых истекает с 1 марта 2020 года по 30 мая 2020 года.
Более того, OnePlus продлил срок возврата и замены своих продуктов до 30 дней и предоставляет бесплатную двустороннюю доставку для всех возвратов, замен и ремонтов.
Компания также работает над программой резервного устройства, в рамках которой ее клиентам будет предоставлен телефон в аренду, чтобы они могли оставаться на связи с другими, пока их телефон ремонтируется.
Эта программа будет изначально доступна в Европе и Северной Америке.
Стремясь помочь обуздать распространение COVID-19, бренды смартфонов, такие как Xiaomi и vivo, жертвуют маски N95 врачам и работникам здравоохранения. И теперь Realme и OnePlus присоединились к борьбе, расширив гарантии на свои продукты.
Индийский филиал Realme продлил гарантию до 31 мая 2020 года на те продукты, срок гарантии которых истекает с 20 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года. Кроме того, компания продлила срок замены до 30 дней для тех продуктов, которые были приобретены между 15 марта 2020 г и 30 апреля 2020 г.
OnePlus также продлил гарантию до 31 мая 2020 года на продукты во всех регионах, срок гарантии которых истекает с 1 марта 2020 года по 30 мая 2020 года.
Более того, OnePlus продлил срок возврата и замены своих продуктов до 30 дней и предоставляет бесплатную двустороннюю доставку для всех возвратов, замен и ремонтов.
By staying home, you and your community stay safe. We’re extending our warranty and updating our returns policy to help you during this time. Visit the forums now to learn more— OnePlus Support (@OnePlus_Support) March 25, 2020
Компания также работает над программой резервного устройства, в рамках которой ее клиентам будет предоставлен телефон в аренду, чтобы они могли оставаться на связи с другими, пока их телефон ремонтируется.
Эта программа будет изначально доступна в Европе и Северной Америке.