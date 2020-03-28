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Realme и OnePlus расширяют гарантии на свои продукты в период пандемии COVID-19

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Бизнес
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Пандемия COVID-19 затронула большинство отраслей промышленности по всему миру и промышленность смартфонов также ощущает его последствия. Отгрузки сократились, производство приостановлено, магазины закрыты, а запуск продуктов был отменен или задержан.

Стремясь помочь обуздать распространение COVID-19, бренды смартфонов, такие как Xiaomi и vivo, жертвуют маски N95 врачам и работникам здравоохранения. И теперь Realme и OnePlus присоединились к борьбе, расширив гарантии на свои продукты.

Индийский филиал Realme продлил гарантию до 31 мая 2020 года на те продукты, срок гарантии которых истекает с 20 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года. Кроме того, компания продлила срок замены до 30 дней для тех продуктов, которые были приобретены между 15 марта 2020 г и 30 апреля 2020 г.
OnePlus также продлил гарантию до 31 мая 2020 года на продукты во всех регионах, срок гарантии которых истекает с 1 марта 2020 года по 30 мая 2020 года.

Более того, OnePlus продлил срок возврата и замены своих продуктов до 30 дней и предоставляет бесплатную двустороннюю доставку для всех возвратов, замен и ремонтов.


Компания также работает над программой резервного устройства, в рамках которой ее клиентам будет предоставлен телефон в аренду, чтобы они могли оставаться на связи с другими, пока их телефон ремонтируется.

Эта программа будет изначально доступна в Европе и Северной Америке.
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