Samsung поставляет первый миллион модулей памяти DDR4 на базе EUV

Компания Samsung объявила о поставке своих первых миллионов модулей памяти D1X DDR4 класса 10 нм, основанных на процессе литографии EUV (Extreme Ultraviolet), поскольку компания планирует перенести все производство на линии EUV в следующем году. Ожидается, что эти модули найдут свой путь к клиентам в категориях продуктов для ПК, мобильных и корпоративных серверов.
Это развитие позиционирует Samsung как первого производителя полупроводников, который использовал процесс EUV в производстве DRAM, преодолевая предыдущие проблемы масштабирования. Samsung планирует включить процесс EUV в свое крупномасштабное производство DRAM позднее в этом году, а также готовится открыть вторую линию полупроводниковых продуктов на своем заводе в Пхёнтэке в Южной Корее, чтобы учесть растущий спрос на новое решение DRAM на основе EUV.
Это развитие позиционирует Samsung как первого производителя полупроводников, который использовал процесс EUV в производстве DRAM, преодолевая предыдущие проблемы масштабирования. Samsung планирует включить процесс EUV в свое крупномасштабное производство DRAM позднее в этом году, а также готовится открыть вторую линию полупроводниковых продуктов на своем заводе в Пхёнтэке в Южной Корее, чтобы учесть растущий спрос на новое решение DRAM на основе EUV.