Apple расширяет App Store до 20 новых стран

Apple расширила доступность своего App Store до 20 новых стран, в результате чего их общее число достигло 155.
Страны - Афганистан, Габон, Кот-д'Ивуар, Грузия, Мальдивы, Сербия, Босния и Герцеговина, Камерун, Ирак, Косово, Ливия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Науру, Руанда, Тонга, Замбия и Вануату.
С момента запуска цифрового бизнеса в июле 2008 года App Store заработал 155 миллиардов долларов дохода для разработчиков и еще больше для самой Apple.
Страны - Афганистан, Габон, Кот-д'Ивуар, Грузия, Мальдивы, Сербия, Босния и Герцеговина, Камерун, Ирак, Косово, Ливия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Науру, Руанда, Тонга, Замбия и Вануату.
С момента запуска цифрового бизнеса в июле 2008 года App Store заработал 155 миллиардов долларов дохода для разработчиков и еще больше для самой Apple.