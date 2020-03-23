Samsung временно закрывает свой завод по производству смартфонов в Индии

Samsung вынужден временно закрыть второй завод из-за вспышки COVID-19 - на этот раз завод в Ноиде, штат Уттар-Прадеш. Он был открыт летом 2018 года, и в настоящее время является крупнейшей фабрикой смартфонов Samsung, которая может производить до 120 миллионов устройств в год. Начиная с сегодняшнего дня, фабрика будет закрыта до 25 марта по запросу правительства.
Ранее завод в Гуми, Южная Корея, также был закрыт на короткое время дважды, что оставило план Вьетнама единственным, на который не повлияла вспышка. Пресс-секретарь сообщил индийским СМИ, что компания «усердно работает над тем, чтобы не допустить сбоев в поставках» смартфонов.
Член южнокорейской компании LG также выполнит рекомендации правительства и закроет свои два завода - один для бытовой техники в Ноиде, а другой - в Пуне, но они будут закрыты до конца месяца.
Ранее завод в Гуми, Южная Корея, также был закрыт на короткое время дважды, что оставило план Вьетнама единственным, на который не повлияла вспышка. Пресс-секретарь сообщил индийским СМИ, что компания «усердно работает над тем, чтобы не допустить сбоев в поставках» смартфонов.
Член южнокорейской компании LG также выполнит рекомендации правительства и закроет свои два завода - один для бытовой техники в Ноиде, а другой - в Пуне, но они будут закрыты до конца месяца.