Xiaomi обошла Huawei и стала третьим по величине производителем смартфонов в феврале

Xiaomi удалось занять третье место среди ведущих производителей смартфонов в феврале 2020 года, впервые обойдя Huawei.
Huawei уступила свое третье место после того, как поставила всего 5,5 миллиона смартфонов против 6 миллионов от Xiaomi. И то, и другое значительно сократилось по сравнению с 12,2-миллионными поставками Huawei и 10-миллионными от Xiaomi в январе 2020 года.
В феврале 2020 года Huawei поставила на 70% меньше телефонов по сравнению с февралем 2019 года. Поставки Xiaomi упали всего на 30%.
Всего 62 млн единиц было отгружено в феврале 2020 года - снижение на 39% по сравнению с 2019 годом.
В феврале месяце Samsung отгрузила больше всего - 18,2 миллиона устройств, а затем идут 10 миллионов поставок iPhone от Apple.
Huawei теряет позиции за пределами Китая, потому что в его телефонах отсутствуют приложения и сервисы Google, в то время, как такие компании, как Xiaomi, продвигают смартфоны по конкурентоспособным ценам под разными торговыми марками. Между тем вспышка COVID-19 в основном разрушила китайский рынок в феврале. Однако, Китай уже восстанавливается, в то время, как западные рынки еще не почувствовали полного эффекта.
Samsung потерял наименьшее количество поставок как с января по февраль, так и в годовом исчислении - 1,9 млн единиц и 13% соответственно.
Huawei уступила свое третье место после того, как поставила всего 5,5 миллиона смартфонов против 6 миллионов от Xiaomi. И то, и другое значительно сократилось по сравнению с 12,2-миллионными поставками Huawei и 10-миллионными от Xiaomi в январе 2020 года.
В феврале 2020 года Huawei поставила на 70% меньше телефонов по сравнению с февралем 2019 года. Поставки Xiaomi упали всего на 30%.
Всего 62 млн единиц было отгружено в феврале 2020 года - снижение на 39% по сравнению с 2019 годом.
В феврале месяце Samsung отгрузила больше всего - 18,2 миллиона устройств, а затем идут 10 миллионов поставок iPhone от Apple.
Huawei теряет позиции за пределами Китая, потому что в его телефонах отсутствуют приложения и сервисы Google, в то время, как такие компании, как Xiaomi, продвигают смартфоны по конкурентоспособным ценам под разными торговыми марками. Между тем вспышка COVID-19 в основном разрушила китайский рынок в феврале. Однако, Китай уже восстанавливается, в то время, как западные рынки еще не почувствовали полного эффекта.
Samsung потерял наименьшее количество поставок как с января по февраль, так и в годовом исчислении - 1,9 млн единиц и 13% соответственно.