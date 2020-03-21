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20:30

Xiaomi обошла Huawei и стала третьим по величине производителем смартфонов в феврале

18:30

В сети появилось видео разборки Redmi K30 Pro

16:23

В феврале продажи смартфонов снизились из-за COVID-19

14:00

Бывший дизайнер Essential Phone демонстрирует неизданные концепции PH-2 и PH-3

12:00

В сети появилась ещё одна утечка дизайна Huawei P40 и P40 Pro

10:00

Huawei запускает новое крутое приложение AppSearch

08:00

Google выпускает приложение Camera Go

20:00

Apple ставит лимит на покупку iPhone

18:00

Всплыла информация об Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2

16:14

Сервіс від Huawei під час карантину: послуга «від дверей до дверей» і продовжена гарантія

16:00

Xiaomi отказывается от работы над собственными чипсетами

14:00

Новые изображения показывают переднюю часть Huawei P40 и P40 Pro

12:00

HMD официально анонсирует Nokia 5.3 и Nokia 1.3

10:00

HMD представляет официально Nokia 8.3 5G

08:00

Nokia 5310 официально дебютирует

20:00

Samsung Galaxy A41 анонсирован официально: характеристики смартфона

18:53

Huawei представляет новый смартфон P40 lite — еще больше развлечений и качественных фото

18:00

Поставки Apple нормализуются по мере восстановления производства в Китае

16:00

Apple выпустит iOS 13.4 и iPadOS 13.4

14:00

Apple удваивает хранилище на новом Mac mini

12:00

Apple представляет новые чехлы для iPhone 11 trio и iPad

10:00

Apple представила обновлённые MacBook Air

08:00

Apple представляет новые модели iPad Pro

06:30

В прошивке MIUI 11 исправили давно известный баг

05:00

Как сделать звук громче на Xiaomi Redmi Note7

21:00

Xiaomi Mi 9 Lite получает обновление до Android 10

19:00

Появились новые подробности о будущем Redmi K30 Pro

17:41

Подробный обзор Xiaomi Mi 10 Pro — лучшего в истории флагмана компании

15:01

OnePlus раскрывает свой новый логотип

14:00

Только iPhone 12 Pro и Pro Max получат камеры ToF

12:00

Apple представит версию iPhone 9 с 5,5-дюймовым экраном

10:00

Sony представит подробности о PlayStation 5

08:00

Microsoft детализирует аппаратное обеспечение Xbox Series X