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Xiaomi отказывается от работы над собственными чипсетами

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Бизнес
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Инсайдер индустрии утверждает, что Xiaomi отказалась от своего собственного чипсета (который был разработан подразделением Pinecone). Возможно, вы забыли об этом, но в 2017 году компания представила чипсет Surge S1, а затем поговорили о том, что Xiaomi продемонстрирует Surge S2 на MWC 2018, но этого не произошло.

Позже говорили о том, что Xiaomi тесно сотрудничает с TSMC, но от этого мало что получалось. В начале 2019 года компания выделила часть подразделения чипсетов с целью создания искусственного интеллекта для устройств IoT. Теперь очередная коррекция курса в порядке.

Усилия Xiaomi в области микросхем переориентированы на маломощные Bluetooth и другие радиочастотные чипы, а также на периферийные компоненты. По словам инсайдера, это поможет компании сохранить конкурентоспособный портфель телефонов и оставаться прибыльным.
Surge S1 был довольно простым 28-нм чипом со стандартным аппаратным обеспечением ARM - восемью ядрами Cortex-A53 и четырехъядерным GPU Mali-T860. Xiaomi Mi 5c стал первым - и единственным - телефоном, использующим этот чип. В следующем году ходили слухи о телефоне Mi 6c (для работы на более мощном Surge S2), но он так и не увидел свет. По-видимому, S2 пострадали от неожиданных проблем, которые никогда не были решены.

Таким образом, похоже, что Xiaomi будет придерживаться своей текущей стратегии, в основном использующей чипсеты Snapdragon и периодически смешивающейся в некоторых MediaTeks.
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