Поставки Apple нормализуются по мере восстановления производства в Китае

Согласно отчету LoupVentures, поставки Apple постепенно улучшаются, так как производство в Китае нормализуется.
В отчете интерпретируются сроки поставки некоторых наиболее востребованных продуктов Apple для оценки улучшения поставок.
Время выполнения заказа (время от начала до конца заказа) для iPhone 11 64 ГБ, iPhone 11 Pro 64 ГБ, AirPods Pro и AirPods 2-го поколения улучшилось.
Время выполнения заказа для iPhone 11 64 ГБ и iPhone 11 Pro 64 ГБ составляет в среднем 2 дня (6,7 дня в худшем случае 4 марта), время выполнения для AirPods Pro и AirPods 2-го поколения составляет 7,4 дня (10,6 дня 4 марта).
Конечно, улучшение сроков также связано со снижением спроса, вызванным ограничениями на западных рынках. Однако, возвращение к нормальной работе китайских фабрик определенно будет означать, что Apple сможет удовлетворить спрос, когда вернется на обычный уровень.
В отчете интерпретируются сроки поставки некоторых наиболее востребованных продуктов Apple для оценки улучшения поставок.
Время выполнения заказа (время от начала до конца заказа) для iPhone 11 64 ГБ, iPhone 11 Pro 64 ГБ, AirPods Pro и AirPods 2-го поколения улучшилось.
Время выполнения заказа для iPhone 11 64 ГБ и iPhone 11 Pro 64 ГБ составляет в среднем 2 дня (6,7 дня в худшем случае 4 марта), время выполнения для AirPods Pro и AirPods 2-го поколения составляет 7,4 дня (10,6 дня 4 марта).
Конечно, улучшение сроков также связано со снижением спроса, вызванным ограничениями на западных рынках. Однако, возвращение к нормальной работе китайских фабрик определенно будет означать, что Apple сможет удовлетворить спрос, когда вернется на обычный уровень.