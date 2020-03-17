Шведская компания Imint объединяется с Qualcomm для лучшей стабилизации видео

Наше сотрудничество позволяет нам оставаться сфокусированными на лазере на том, что мы делаем лучше всего - на улучшениях видео и аналитике, - при этом непрерывно используя последние достижения Qualcomm Technologies для повышения эффективности наших решений ». Андреас Лидвендал, генеральный директор Imint.

Шведская компания Imint отвечает за Vidhance - алгоритм решений для стабилизации видео, который можно найти в смартфонах, предлагаемых в настоящее время Xiaomi, vivo, Oppo и OnePlus. Недавно компания анонсировала несколько новых алгоритмов стабилизации, в том числе Vidhance Selfie Video, которые предложат улучшенную стабилизацию видео для съемки селфи во время ходьбы. Последней разработкой Imint является объявление компании о сотрудничестве с Qualcomm. Будучи способным обеспечить стабилизацию видео на аппаратном уровне, Imint может дополнительно улучшить EIS (электронную стабилизацию изображения) смартфонов, работающих на чипсетах Qualcomm, и, следовательно, представить решения Vidhance следующего поколения.Imint и Qualcomm работают над уменьшением количества энергии, необходимой для обработки своих будущих и существующих решений Vidhance, начиная с чипсета Snapdragon 865. Новейшее решение, Vidhance Selfie Mode, является первым, использующим преимущества нового партнерства в сочетании с 5-м поколением Qualcomm AI Engine и доступом к интернет-провайдеру Qualcom Spectra 485.Vidhance Selfie Mode - это новейшее решение от Imint, которое стремится удерживать объект в кадре, даже когда он движется. Обнаружение лица является критическим компонентом AI Engine Qualcomm, который поможет с решением по стабилизации.Другие решения, предлагаемые Imint, включают в себя Vidhance Super Stabilization (стабилизация на основе сверхширокоугольных камер), Vidhance Multi-Camera Transition (более плавный переход при переключении между основной, широкой и телеобъективами во время записи) и Vidhance Dynamic Motion Blur Reduction. Решения Vidhance используются в смартфонах производства Xiaomi, Oppo, OnePlus и Vivo. Последнее лицензионное соглашение Imint заключается в предоставлении решений для бренда ZTE Nubia.