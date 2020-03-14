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Apple закрывает свои магазины за пределами Китая из-за COVID-19

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Бизнес
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Apple объявила на своем веб-сайте, что закрывает все свои магазины за пределами Китая в ответ на вспышку COVID-19. Усилия согласуются с попытками правительств мира минимизировать социальные взаимодействия.
Магазины будут закрыты, по крайней мере, до 27 марта, но магазины в Китае открылись вчера. Это связано с тем, что количество случаев заболевания коронавирусом в Китае начало уменьшаться, и правительство постепенно стало контролировать ситуацию.

Компания по-прежнему будет продавать свои продукты через Интернет, поэтому вы можете посетить интернет-магазин в своем регионе.
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