Huawei получает еще одно продление лицензии от Министерства торговли США

Министерство торговли США продлило временную генеральную лицензию Huawei, разрешив торговать с американскими компаниями до 15 мая. Это уже четвертый раз, когда компании предоставляет такое продление. В сопутствующем пресс-релизе Министерство торговли также выпустило запрос на публичное участие по этому вопросу с расширениями Временной генеральной лицензии, призвав американские компании в секторах технологий и телекоммуникаций поделиться своим мнением о потенциальных затратах для своего бизнеса. если будущие расширения лицензии были сокращены.
Все заинтересованные стороны должны до 25 марта высказать свое мнение в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS). В пресс-релизе, сопровождающем последнее продление лицензии, также упоминается, что эти отсрочки предназначены для того, чтобы позволить американским компаниям находить альтернативы оборудованию, услугам и программному обеспечению Huawei.
Хотя Huawei была включена в Список организаций США в мае 2019 года, ей по-прежнему разрешалось вести дела со своими американскими партнерами в отношении компонентов, которые «не представляют угрозы для национальной безопасности». Кроме того, Huawei получила разрешение на возобновление ограниченных операций в секторе сетевого оборудования, мобильных услуг и исследований в области кибербезопасности на территории США.
Небольшие сельские перевозчики в США, которые используют оборудование Huawei, были среди известных зависимых сторон. Правительство США активно стремится помочь этим провайдерам наладить связи с Huawei, в том числе возместить их расходы на альтернативное телекоммуникационное оборудование.
Все заинтересованные стороны должны до 25 марта высказать свое мнение в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS). В пресс-релизе, сопровождающем последнее продление лицензии, также упоминается, что эти отсрочки предназначены для того, чтобы позволить американским компаниям находить альтернативы оборудованию, услугам и программному обеспечению Huawei.
Хотя Huawei была включена в Список организаций США в мае 2019 года, ей по-прежнему разрешалось вести дела со своими американскими партнерами в отношении компонентов, которые «не представляют угрозы для национальной безопасности». Кроме того, Huawei получила разрешение на возобновление ограниченных операций в секторе сетевого оборудования, мобильных услуг и исследований в области кибербезопасности на территории США.
Небольшие сельские перевозчики в США, которые используют оборудование Huawei, были среди известных зависимых сторон. Правительство США активно стремится помочь этим провайдерам наладить связи с Huawei, в том числе возместить их расходы на альтернативное телекоммуникационное оборудование.