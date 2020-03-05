Google отменяет I/O из-за вспышки коронавируса

Из-за опасений по поводу коронавируса (COVID-19) и в соответствии с рекомендациями по здравоохранению CDC, ВОЗ и других органов здравоохранения мы решили отменить физическое мероприятие I/O Google в амфитеатре Shoreline ». - Представитель Google

Вирус COVID-19 (также известный как коронавирус) поразил многие технологические отрасли в глобальном масштабе. Мы знаем, что эти опасения заставили GSMA отменить Mobile World Congress, главную выставку для индустрии смартфонов.Последние новости поступили от Google в заявлении длякотором объясняется, что его ежегодная конференция разработчиков, назначенная на 12-14 мая, больше не будет проводиться физически.Google также отправил сообщение посетителям Google I / O, как сообщает. Google объясняет, что затраты всем участникам, которые заплатили за участие в мероприятии разработчика, будут полностью возмещены к 13 марта. Кроме того, тем, кто зарегистрировался для розыгрыша этого года, необходимо будет снова зарегистрироваться на Google I/O 2020.Google использует I/O, чтобы объявить о том, над чем компания работает для усовершенствования программного обеспечения, новыми услугами и улучшениями существующих продуктов Google, таких как Google Assistant и Android. В Google I/O обычно используются функции для следующей версии Android.Google по-прежнему собирается сделать это обычными объявлениями. Разница в том, что события будут транслироваться в прямом эфире вместо того, чтобы физически принимать репортеров.