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Google отменяет I/O из-за вспышки коронавируса

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Бизнес
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Вирус COVID-19 (также известный как коронавирус) поразил многие технологические отрасли в глобальном масштабе. Мы знаем, что эти опасения заставили GSMA отменить Mobile World Congress, главную выставку для индустрии смартфонов.

Последние новости поступили от Google в заявлении для The Verge, в котором объясняется, что его ежегодная конференция разработчиков, назначенная на 12-14 мая, больше не будет проводиться физически.

Из-за опасений по поводу коронавируса (COVID-19) и в соответствии с рекомендациями по здравоохранению CDC, ВОЗ и других органов здравоохранения мы решили отменить физическое мероприятие I/O Google в амфитеатре Shoreline ». - Представитель Google

Google также отправил сообщение посетителям Google I / O, как сообщает Droid Life. Google объясняет, что затраты всем участникам, которые заплатили за участие в мероприятии разработчика, будут полностью возмещены к 13 марта. Кроме того, тем, кто зарегистрировался для розыгрыша этого года, необходимо будет снова зарегистрироваться на Google I/O 2020.

Google использует I/O, чтобы объявить о том, над чем компания работает для усовершенствования программного обеспечения, новыми услугами и улучшениями существующих продуктов Google, таких как Google Assistant и Android. В Google I/O обычно используются функции для следующей версии Android.

Google по-прежнему собирается сделать это обычными объявлениями. Разница в том, что события будут транслироваться в прямом эфире вместо того, чтобы физически принимать репортеров.
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