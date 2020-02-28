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Google подал заявку на лицензию для продолжения бизнеса с Huawei

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Бизнес
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Google, как сообщается, подала заявку на освобождение от правительства США, которое позволит ему повторно лицензировать Huawei для использования своих мобильных сервисов.

Huawei входит в список организаций США с мая 2019 года, что означает, что у него нет доступа к технологиям США и, в том числе, к мобильным сервисам Google, если иное специально не разрешено самим правительством США. Microsoft - это одна компания, которая получила исключение и теперь может работать с Huawei.

Если Google предоставит аналогичное исключение, Huawei может немедленно обновить свои текущие устройства с помощью Google Mobile Services (то есть, приложения и службы, такие как Play Store, Карты, Фотографии, YouTube и Gmail, могут работать на смартфонах Android Huawei).
В настоящее время у Huawei есть собственная мобильная служба Huawei в качестве альтернативы GMS, но HMS все еще весьма ограничена и не является полноценной заменой GMS.

Некоторые пользователи прибегают к дополнительной загрузке Служб Google на устройствах Huawei, но Google предупреждает об этом, поскольку это открывает возможность для потенциальных хакеров создавать поддельные приложения Google и подвергать риску устройства пользователей.

Если или когда Google получит исключение для работы с Huawei, остается неясным.
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