Google подал заявку на лицензию для продолжения бизнеса с Huawei

Google, как сообщается, подала заявку на освобождение от правительства США, которое позволит ему повторно лицензировать Huawei для использования своих мобильных сервисов.
Huawei входит в список организаций США с мая 2019 года, что означает, что у него нет доступа к технологиям США и, в том числе, к мобильным сервисам Google, если иное специально не разрешено самим правительством США. Microsoft - это одна компания, которая получила исключение и теперь может работать с Huawei.
Если Google предоставит аналогичное исключение, Huawei может немедленно обновить свои текущие устройства с помощью Google Mobile Services (то есть, приложения и службы, такие как Play Store, Карты, Фотографии, YouTube и Gmail, могут работать на смартфонах Android Huawei).
В настоящее время у Huawei есть собственная мобильная служба Huawei в качестве альтернативы GMS, но HMS все еще весьма ограничена и не является полноценной заменой GMS.
Некоторые пользователи прибегают к дополнительной загрузке Служб Google на устройствах Huawei, но Google предупреждает об этом, поскольку это открывает возможность для потенциальных хакеров создавать поддельные приложения Google и подвергать риску устройства пользователей.
Если или когда Google получит исключение для работы с Huawei, остается неясным.
Huawei входит в список организаций США с мая 2019 года, что означает, что у него нет доступа к технологиям США и, в том числе, к мобильным сервисам Google, если иное специально не разрешено самим правительством США. Microsoft - это одна компания, которая получила исключение и теперь может работать с Huawei.
Если Google предоставит аналогичное исключение, Huawei может немедленно обновить свои текущие устройства с помощью Google Mobile Services (то есть, приложения и службы, такие как Play Store, Карты, Фотографии, YouTube и Gmail, могут работать на смартфонах Android Huawei).
В настоящее время у Huawei есть собственная мобильная служба Huawei в качестве альтернативы GMS, но HMS все еще весьма ограничена и не является полноценной заменой GMS.
Некоторые пользователи прибегают к дополнительной загрузке Служб Google на устройствах Huawei, но Google предупреждает об этом, поскольку это открывает возможность для потенциальных хакеров создавать поддельные приложения Google и подвергать риску устройства пользователей.
Если или когда Google получит исключение для работы с Huawei, остается неясным.