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Коронавирус заставляет Samsung временно закрыть свою фабрику Galaxy Z Flip

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Бизнес
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Вспышка коронавирусной болезни (COVID-19), которая на момент написания этой статьи унесла жизни более 2000 человек во всем мире, также затронула технологическую отрасль. Мобильный всемирный конгресс (MWC), который должен был начаться 24 февраля, был отменен, и ожидается, что удар по цепочкам поставок брендов смартфонов в Китае также будет отменен.

Теперь новости из Южной Кореи говорят нам, что Samsung закрыла завод по производству смартфонов в Гуми после того, как сотрудник заразился коронавирусом.

Этот завод, на котором Samsung производит Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, будет закрыт до 24 февраля, а доступ на площадку, где работал сотрудник, будет закрыт до 25 февраля.
Компания Samsung в пресс-релизе сообщила, что ее сотрудники, которые вступали в контакт с зараженным работником, помещены в карантин для самообороны, и она предприняла шаги, чтобы проверить их на возможную инфекцию COVID-19.

Закрытие завода Gumi вряд ли окажет какое-либо существенное влияние на производство смартфонов Samsung, поскольку на его долю приходится небольшая часть общего производства смартфонов.
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