Коронавирус заставляет Samsung временно закрыть свою фабрику Galaxy Z Flip

Вспышка коронавирусной болезни (COVID-19), которая на момент написания этой статьи унесла жизни более 2000 человек во всем мире, также затронула технологическую отрасль. Мобильный всемирный конгресс (MWC), который должен был начаться 24 февраля, был отменен, и ожидается, что удар по цепочкам поставок брендов смартфонов в Китае также будет отменен.
Теперь новости из Южной Кореи говорят нам, что Samsung закрыла завод по производству смартфонов в Гуми после того, как сотрудник заразился коронавирусом.
Этот завод, на котором Samsung производит Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, будет закрыт до 24 февраля, а доступ на площадку, где работал сотрудник, будет закрыт до 25 февраля.
Компания Samsung в пресс-релизе сообщила, что ее сотрудники, которые вступали в контакт с зараженным работником, помещены в карантин для самообороны, и она предприняла шаги, чтобы проверить их на возможную инфекцию COVID-19.
Закрытие завода Gumi вряд ли окажет какое-либо существенное влияние на производство смартфонов Samsung, поскольку на его долю приходится небольшая часть общего производства смартфонов.
Теперь новости из Южной Кореи говорят нам, что Samsung закрыла завод по производству смартфонов в Гуми после того, как сотрудник заразился коронавирусом.
Этот завод, на котором Samsung производит Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, будет закрыт до 24 февраля, а доступ на площадку, где работал сотрудник, будет закрыт до 25 февраля.
Компания Samsung в пресс-релизе сообщила, что ее сотрудники, которые вступали в контакт с зараженным работником, помещены в карантин для самообороны, и она предприняла шаги, чтобы проверить их на возможную инфекцию COVID-19.
Закрытие завода Gumi вряд ли окажет какое-либо существенное влияние на производство смартфонов Samsung, поскольку на его долю приходится небольшая часть общего производства смартфонов.