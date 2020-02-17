Последствия отмены MWC: что будет с непредставленными телефонами

Рендеринг Sony Xperia 5 Plus

Realme X50 Pro 5G тизер

LG G9 (рендеринг на основе CAD)

Xiaomi Mi 10 может похвастаться 108-мегапиксельной камерой

MWC 2020 был отменен - что теперь? Как самая большая выставка мобильных телефонов в мире, на ней многие новые модели должны были быть представлены в Барселоне, но компаниям пришлось изменить планы.Все не случится сразу, и, конечно же, это не произойдет в одном и том же месте. Чтобы помочь вам все узнать, мы составили список того, какие новые смартфоны ожидаются на MWC, когда и что будет представлено.Диапазон флагманских и средних смартфонов Sony будет показан по расписанию - 24 февраля - в прямом эфире, а не в Барселоне. Ожидается, что Xperia 1.1 и Xperia 5 Plus принесут значительные обновления камеры с 64-мегапиксельными сенсорами и 8K HDR видео. Это будет удовольствие для просмотра на 4K HDR экране Xperia 1.1. Экран на Xperia 5 Plus увеличится до 6,6 дюйма, но, вероятно, будет придерживаться разрешения ниже 4K.Это также должны быть первые телефоны Sony 5G. Средний диапазон Sony будет представлен Xperia 9, который также будет иметь 5G благодаря чипсету Snapdragon 765.Компания Oppo должна была представить Find X2 - флагман Snapdragon 865 с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой 65 Вт. У этого смартфона будет камера в отверстии, поскольку технология не готова для блока под дисплеем. Официальное сообщение было перенесено на март, подробности будут опубликованы.Realme X50 Pro 5G является флагманской версией первого телефона 5G, Realme X50 5G. С экраном 90 Гц и собственной зарядкой 65 Вт это будет один из самых больших релизов в доступном флагманском сегменте. X50 Pro будет представлен 24 февраля, но это будет событие только онлайн.LG подготовила V60 ThinQ для MWC - телефон 5G с двумя экранами в духе V50. В новый план компании заключается в содействии премиум - V60 в Северной Америке и Западной Европе, усиливая рост новых сетей 5G, зарезервировав LG G9 для более чувствительных к цене рынках.LG G9 и V60 скоро будут представлены на отдельном мероприятии, но нам пока не сообщается ни дата, ни даже время.На этой неделе Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro, и уже имела свои первые успешные продажи в Китае. Тем не менее, компания должна была привезти два флагмана на MWC и сообщить подробности об их глобальном запуске. Вечер и сам запуск были перенесены на более поздний срок, компания скоро объявит новый график.Первоначальный план HMD для мероприятия MWC 23 февраля был отменен в пользу серии мероприятий Nokia Live. Они покажут демонстрацию технологии 5G, но кроме этого компания не подтвердила список новых устройств, которые она должна была представить в Барселоне.Nokia 9.2, кажется, еще далеко, так как HMD работает на чипсете Snapdragon 865 и работает с камерами под дисплеем. Тем не менее, Nokia 5.2, похоже, готова к работе.У Vivo был новый концептуальный телефон Apex 2020, который можно было продемонстрировать на MWC, но это было отложено на более поздний срок. Мало что известно о новом Apex, но модель 2019 года была одним из первых телефонов без отверстий. И если бы нам повезло, мы могли бы увидеть iQOO 3 (запуск которого запланирован на 25 февраля в Индии).ZTE Axon 10s Pro - это недорогое устройство на Snapdragon 865, UFS 3.0 и LPDDR5, плюс 5G и Wi-Fi 6. Телефон является официальным в Китае, и присутствие компании на MWC обещало более широкую доступность, но ZTE отменила свое участие. Пока нет подробностей о том, что будет дальше в расписании событий ZTE.Мы слышали разговоры о Huawei Mate Xs, обновлении первого складного телефона компании с новейшим чипсетом Kirin 990. Мы ожидали увидеть это устройство на MWC вместе с новыми планшетами, ноутбуками и различными аксессуарами в преддверии мартовского выпуска Huawei P40. Компания еще не объявила, как она будет бороться с отменой MWC.TCL планировала представить новые телефоны под собственным брендом, а также новые модели с логотипом Alcatel. Компания все еще думает, что делать сейчас, когда MWC была отменена (первоначально она планировала пропустить пресс-конференцию и просто показать телефоны на своем стенде, но сейчас это не произойдёт).