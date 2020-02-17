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Последствия отмены MWC: что будет с непредставленными телефонами

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Бизнес
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MWC 2020 был отменен - что теперь? Как самая большая выставка мобильных телефонов в мире, на ней многие новые модели должны были быть представлены в Барселоне, но компаниям пришлось изменить планы.

Все не случится сразу, и, конечно же, это не произойдет в одном и том же месте. Чтобы помочь вам все узнать, мы составили список того, какие новые смартфоны ожидаются на MWC, когда и что будет представлено.

Sony Xperia 1.1, 5 Plus - 24 февраля

Диапазон флагманских и средних смартфонов Sony будет показан по расписанию - 24 февраля - в прямом эфире, а не в Барселоне. Ожидается, что Xperia 1.1 и Xperia 5 Plus принесут значительные обновления камеры с 64-мегапиксельными сенсорами и 8K HDR видео. Это будет удовольствие для просмотра на 4K HDR экране Xperia 1.1. Экран на Xperia 5 Plus увеличится до 6,6 дюйма, но, вероятно, будет придерживаться разрешения ниже 4K.
Рендеринг Sony Xperia 5 Plus

Это также должны быть первые телефоны Sony 5G. Средний диапазон Sony будет представлен Xperia 9, который также будет иметь 5G благодаря чипсету Snapdragon 765.

Oppo Find X2 - март

Компания Oppo должна была представить Find X2 - флагман Snapdragon 865 с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой 65 Вт. У этого смартфона будет камера в отверстии, поскольку технология не готова для блока под дисплеем. Официальное сообщение было перенесено на март, подробности будут опубликованы.

Realme X50 Pro 5G - 24 февраля

Realme X50 Pro 5G является флагманской версией первого телефона 5G, Realme X50 5G. С экраном 90 Гц и собственной зарядкой 65 Вт это будет один из самых больших релизов в доступном флагманском сегменте. X50 Pro будет представлен 24 февраля, но это будет событие только онлайн.
Realme X50 Pro 5G тизер

LG G9, V60 - TBA

LG подготовила V60 ThinQ для MWC - телефон 5G с двумя экранами в духе V50. В новый план компании заключается в содействии премиум - V60 в Северной Америке и Западной Европе, усиливая рост новых сетей 5G, зарезервировав LG G9 для более чувствительных к цене рынках.
LG G9 (рендеринг на основе CAD)

LG G9 и V60 скоро будут представлены на отдельном мероприятии, но нам пока не сообщается ни дата, ни даже время.

Xiaomi Mi 10 - TBA

На этой неделе Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro, и уже имела свои первые успешные продажи в Китае. Тем не менее, компания должна была привезти два флагмана на MWC и сообщить подробности об их глобальном запуске. Вечер и сам запуск были перенесены на более поздний срок, компания скоро объявит новый график.
Xiaomi Mi 10 может похвастаться 108-мегапиксельной камерой

Nokia - TBA
Первоначальный план HMD для мероприятия MWC 23 февраля был отменен в пользу серии мероприятий Nokia Live. Они покажут демонстрацию технологии 5G, но кроме этого компания не подтвердила список новых устройств, которые она должна была представить в Барселоне.

Nokia 9.2, кажется, еще далеко, так как HMD работает на чипсете Snapdragon 865 и работает с камерами под дисплеем. Тем не менее, Nokia 5.2, похоже, готова к работе.

vivo Apex  2020 - TBA

У Vivo был новый концептуальный телефон Apex 2020, который можно было продемонстрировать на MWC, но это было отложено на более поздний срок. Мало что известно о новом Apex, но модель 2019 года была одним из первых телефонов без отверстий. И если бы нам повезло, мы могли бы увидеть iQOO 3 (запуск которого запланирован на 25 февраля в Индии).

ZTE Axon 10s Pro - TBA

ZTE Axon 10s Pro - это недорогое устройство на Snapdragon 865, UFS 3.0 и LPDDR5, плюс 5G и Wi-Fi 6. Телефон является официальным в Китае, и присутствие компании на MWC обещало более широкую доступность, но ZTE отменила свое участие. Пока нет подробностей о том, что будет дальше в расписании событий ZTE.

Huawei Mate Xs - TBA

Мы слышали разговоры о Huawei Mate Xs, обновлении первого складного телефона компании с новейшим чипсетом Kirin 990. Мы ожидали увидеть это устройство на MWC вместе с новыми планшетами, ноутбуками и различными аксессуарами в преддверии мартовского выпуска Huawei P40. Компания еще не объявила, как она будет бороться с отменой MWC.

TCL и Alcatel - TBA

TCL планировала представить новые телефоны под собственным брендом, а также новые модели с логотипом Alcatel. Компания все еще думает, что делать сейчас, когда MWC была отменена (первоначально она планировала пропустить пресс-конференцию и просто показать телефоны на своем стенде, но сейчас это не произойдёт).
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