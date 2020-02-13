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WhatsApp достигает 2 миллиардов пользователей

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Бизнес / Интернет
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В 2014 году Facebook приобрела WhatsApp почти за 21,8 миллиарда долларов - огромная сумма, даже если учесть, что в то время приложение для обмена сообщениями уже имело 500 миллионов пользователей. Теперь это выглядит как сделка, так как число увеличилось в четыре раза. Сегодня WhatsApp объявил, что достиг рубежа в 2 миллиарда пользователей.

Это впечатляющий рост пользовательской базы, учитывая, что в 2016 году у приложения было 1 миллиард, а в 2018 году - 1,5 миллиарда пользователей.
После этого сообщение в блоге напоминает нам о том, что WhatsApp по умолчанию использует сквозное шифрование, а ваши сообщения хранятся на вашем устройстве, а не в облаке. Компания утверждает, что это основная причина, по которой люди выбирают WhatsApp вместо других приложений для обмена сообщениями. Безопасность и конфиденциальность являются главным приоритетом сервиса.
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