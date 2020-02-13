Китайский рынок смартфонов падает из-за вспышки коронавируса

Плохое действие Нового Коронавируса (nCoV) для производителей смартфонов и их цепочек поставок окажут существенное влияние на производительность в первом квартале. Counterpoint Research обновили свой прогноз Q1 для китайского рынка смартфонов, и общие оценки отгрузки снизились почти на 30 процентов по сравнению с предыдущими расчетами.
В настоящее время Counterpoint прогнозирует 63 миллиона поставок смартфонов в период с января по март, что является значительным снижением по сравнению с ранее оцененными 90 миллионами поставок. Кроме того, Counterpoint также оценивает 70-процентное сокращение в годовом исчислении (г/г) продаж автономных смартфонов за этот период.
Считается, что снижение продаж приведет к избытку запасов смартфонов для производителей, что окажет свое влияние на будущие выпуски и поставки продукции во втором квартале. Может потребоваться еще два месяца для восстановления производственных мощностей после принудительного закрытия заводов по всей стране.
Ожидается, что местные бренды смартфонов получат наибольший удар, а Huawei пострадает больше всего из-за высокой зависимости от китайского рынка после запрета на торговлю в США. Прогнозируется, что Oppo и vivo также потеряют значительный объем продаж, а последствия для Xiaomi, OnePlus и Realme, как ожидается, будут менее серьезными. Ожидается, что Apple также увидит существенное замедление с уменьшением примерно на 1 миллион единиц, что также сыграет роль в выпуске предстоящего iPhone 9 / SE 2.
В целом ожидается, что влияние nCoV будет ощущаться в течение первой половины года, поскольку цепочки поставок должны будут наверстать упущенное, чтобы соответствовать существующим квотам. Несмотря на отрицательное начало, Counterpoint ожидает, что глобальный рынок смартфонов будет иметь стабильный рост или худшее снижение в годовом сопоставлении в годовом исчислении в 2020 году.
В настоящее время Counterpoint прогнозирует 63 миллиона поставок смартфонов в период с января по март, что является значительным снижением по сравнению с ранее оцененными 90 миллионами поставок. Кроме того, Counterpoint также оценивает 70-процентное сокращение в годовом исчислении (г/г) продаж автономных смартфонов за этот период.
Считается, что снижение продаж приведет к избытку запасов смартфонов для производителей, что окажет свое влияние на будущие выпуски и поставки продукции во втором квартале. Может потребоваться еще два месяца для восстановления производственных мощностей после принудительного закрытия заводов по всей стране.
Ожидается, что местные бренды смартфонов получат наибольший удар, а Huawei пострадает больше всего из-за высокой зависимости от китайского рынка после запрета на торговлю в США. Прогнозируется, что Oppo и vivo также потеряют значительный объем продаж, а последствия для Xiaomi, OnePlus и Realme, как ожидается, будут менее серьезными. Ожидается, что Apple также увидит существенное замедление с уменьшением примерно на 1 миллион единиц, что также сыграет роль в выпуске предстоящего iPhone 9 / SE 2.
В целом ожидается, что влияние nCoV будет ощущаться в течение первой половины года, поскольку цепочки поставок должны будут наверстать упущенное, чтобы соответствовать существующим квотам. Несмотря на отрицательное начало, Counterpoint ожидает, что глобальный рынок смартфонов будет иметь стабильный рост или худшее снижение в годовом сопоставлении в годовом исчислении в 2020 году.