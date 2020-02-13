Nokia и HMD Global покидают MWC 2020

День начался с сообщения о том, что MWC 2020 находится на грани отмены из-за слишком большого ухода крупных компаний, и сегодня еще две оампании присоединились к этой волне.
Nokia и HMD Global разослали отдельные пресс-релизы из соседних офисов в Эспоо, Финляндия, в которых подтверждается вспышка коронавируса Covid-19, и забота о здоровье своих сотрудников является основной причиной отказа от мероприятия в Барселоне.
HMD Global заявил, что конференция всегда была ключевым этапом для запуска новых продуктов, однако, безопасность сотрудников, клиентов и заинтересованных сторон является высшим приоритетом компании. Для всех будущих смартфонов Nokia будет новый график, но он будет раскрыт после завершения.
Слова в пресс-релизе Nokia говорят примерно то же самое - он оценил ситуацию с GSMA, заинтересованными сторонами и внешними экспертами и властями, но в итоге решил отменить участие. Вместо того, чтобы быть частью MWC 2020, Nokia заявила, что предпочитает «напрямую обращаться к клиентам с серией событий Nokia Live», что звучит как онлайн-демонстрация технологии 5G.
HMD Global и Nokia присоединились к множеству других телекоммуникационных гигантов, включая Sony, vivo, TCL, Ulefone, несколько операторов и многие другие.
Nokia и HMD Global разослали отдельные пресс-релизы из соседних офисов в Эспоо, Финляндия, в которых подтверждается вспышка коронавируса Covid-19, и забота о здоровье своих сотрудников является основной причиной отказа от мероприятия в Барселоне.
HMD Global заявил, что конференция всегда была ключевым этапом для запуска новых продуктов, однако, безопасность сотрудников, клиентов и заинтересованных сторон является высшим приоритетом компании. Для всех будущих смартфонов Nokia будет новый график, но он будет раскрыт после завершения.
Слова в пресс-релизе Nokia говорят примерно то же самое - он оценил ситуацию с GSMA, заинтересованными сторонами и внешними экспертами и властями, но в итоге решил отменить участие. Вместо того, чтобы быть частью MWC 2020, Nokia заявила, что предпочитает «напрямую обращаться к клиентам с серией событий Nokia Live», что звучит как онлайн-демонстрация технологии 5G.
HMD Global и Nokia присоединились к множеству других телекоммуникационных гигантов, включая Sony, vivo, TCL, Ulefone, несколько операторов и многие другие.