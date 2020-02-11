Sony и Amazon отменяют своё участие в выставке MWC 2020

Похоже, что новый коронавирус испортит крупнейшее мобильное событие этого года - Mobile World Congress 2020. После решения LG отказаться от участия в мероприятии Sony официально объявила, что отменит свое появление и анонсирует новые продукты в сети.
Ранее Amazon также подтвердила, что не будет участвовать, в то время как Nvidia и Ericsson отменили участие на прошлой неделе. Конечно, у Nvidia и Amazon традиционно не было большого присутствия, но отсутствие LG, Sony и Ericsson будет ощутимо.
Ранее Amazon также подтвердила, что не будет участвовать, в то время как Nvidia и Ericsson отменили участие на прошлой неделе. Конечно, у Nvidia и Amazon традиционно не было большого присутствия, но отсутствие LG, Sony и Ericsson будет ощутимо.