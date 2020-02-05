LG и ZTE пропустят MWC из-за вспышки Коронавируса

Вспышка коронавируса до сих пор имеет влияние на производственные мощности в Китае, но число инфицированных людей продолжает расти по всему миру. Вероятно, следует готовиться до еще большего разрушения в мобильном пространстве.
Показательный пример: и LG, и ZTE объявили сегодня, что собираются пропустить Mobile World Congress, крупнейшую ежегодную выставку в этой области, которая проходит в Барселоне, Испания, в конце этого месяца.
Представитель ZTE подтвердил нам, что отменяет пресс-конференцию MWC, сославшись на вторичные последствия вспышки вируса, а также на практические вопросы, связанные с задержками в поездках и визах.
С другой стороны, LG выпустила заявление, в котором объясняется, что она решила «отказаться от участия в MWC 2020», «с учетом здоровья своих сотрудников, партнеров и клиентов в первую очередь». По словам компании, «это решение устраняет риск подвергать сотни сотрудников LG международным поездкам, которые уже стали более ограничительными, поскольку вирус продолжает распространяться через границы».
Впрочем, будьте уверены, что «вместо участия в MWC LG проведет отдельные мероприятия в ближайшем будущем, чтобы анонсировать свои мобильные продукты 2020 года».
Тем временем Ассоциация GSM (GSMA), которая является организатором MWC, опубликовала собственное заявление, в котором говорится, что «пока что это событие оказывает минимальное влияние». Обратите внимание, что этот релиз вышел до того, как LG и ZTE вышли. На данный момент MWC 2020 будет действовать в соответствии с планом, а GSMA готовит множество мер, чтобы помочь смягчить распространение вируса.
Показательный пример: и LG, и ZTE объявили сегодня, что собираются пропустить Mobile World Congress, крупнейшую ежегодную выставку в этой области, которая проходит в Барселоне, Испания, в конце этого месяца.
Представитель ZTE подтвердил нам, что отменяет пресс-конференцию MWC, сославшись на вторичные последствия вспышки вируса, а также на практические вопросы, связанные с задержками в поездках и визах.
С другой стороны, LG выпустила заявление, в котором объясняется, что она решила «отказаться от участия в MWC 2020», «с учетом здоровья своих сотрудников, партнеров и клиентов в первую очередь». По словам компании, «это решение устраняет риск подвергать сотни сотрудников LG международным поездкам, которые уже стали более ограничительными, поскольку вирус продолжает распространяться через границы».
Впрочем, будьте уверены, что «вместо участия в MWC LG проведет отдельные мероприятия в ближайшем будущем, чтобы анонсировать свои мобильные продукты 2020 года».
Тем временем Ассоциация GSM (GSMA), которая является организатором MWC, опубликовала собственное заявление, в котором говорится, что «пока что это событие оказывает минимальное влияние». Обратите внимание, что этот релиз вышел до того, как LG и ZTE вышли. На данный момент MWC 2020 будет действовать в соответствии с планом, а GSMA готовит множество мер, чтобы помочь смягчить распространение вируса.