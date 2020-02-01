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Apple закрывает все магазины и офисы в Китае до 9 февраля

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Бизнес
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Apple выпустила краткое заявление, объявив, что она закроет все свои физические магазины, корпоративные офисы и контакт-центры в материковом Китае до конца следующей недели (9 февраля). Этот шаг, мотивированный «обилием осторожности и основанный на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения», направлен на ограничение воздействия на сотрудников компании вспышки коронавируса, которая все больше беспокоит Китай и весь мир в течение последних двух месяцев.

С другой стороны, интернет-магазин Apple в Китае остается открытым.
Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом может нарушить производство грядущего iPhone 9, а также последних AirPods. Ключевой партнер Apple Foxconn позже опроверг эти слухи, заверив, что они «продолжат выполнять все глобальные производственные обязательства».

Между тем, как заявили представители отрасли, iPhone 9 уже запущен в опытную эксплуатацию. По слухам, запуск рынка запланирован на конец марта с запланированным объемом заказа 30 миллионов единиц.
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