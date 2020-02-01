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Невероятно - Huawei обгоняет Apple в 2019 году

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Бизнес
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За последние несколько дней мы слышали множество анализов, и теперь у нас есть еще один отчет, подтверждающий, что Huawei обогнала Apple в борьбе за второе место на мировом рынке смартфонов. Исследование Counterpoint показало, что Купертино упал под 200 миллионов отгрузок, в то время как его китайский конкурент достиг почти 240 миллионов.
Аналитики сообщают, что переключение стратегий 2019 года приводит к улучшению некоторых результатов, таких как Samsung и линейка Galaxy A, а также относительно более доступный iPhone 11 от Apple. Фактически, не-Pro-телефон стал причиной того, что Apple стала лучшим производителем смартфонов в четвертом квартале 2019 года, превзойдя этот показатель. Samsung и набирает 18% всего рынка смартфонов.
Другие интересные выводы из отчета заключаются в том, что Realme в настоящее время входит в топ-10 производителей с впечатляющим скачком продаж на 483%, в то время как Xiaomi остается лучшим игроком в Индии в течение полных 12 месяцев 2019 года. Продажи смартфонов 5G составляли только 1% всего 1.486 миллиардов поставок, но Counterpoint ожидает, что доля достигнет 18% в 2020 году.
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