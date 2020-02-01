ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:00
Продажи планшетов упали в 4 квартале 2019 года, но Apple по-прежнему лидирует
08:00
Facebook заплатит 550 миллионов долларов за злоупотребление распознаванием лиц
20:00
Патент раскрывает складной смартфон Huawei Mate X2
18:00
Huawei exec: возвращение к google mobile services невозможно
16:00
Huawei Nova 7i появится на День всех влюблённых
14:00
Samsung сообщает об увеличении продаж своих смартфонов
12:00
OnePlus 8-й серии планирует появится с беспроводной зарядкой
10:00
Apple лидирует по продажам в четвертом квартале третий год подряд
08:00
Все подробности о камере Sony Xperia 1.1
20:00
Глобальные продажи iPhone 11 доминировали в четвертом квартале 2019 года
18:00
Moto G Stylus - это новый смартфон от Motorola со стилусом
16:00
Утечка спецификаций Xiaomi Mi 10 Pro предполагает 16 ГБ ОЗУ
14:00
Стали известны спецификации Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro
12:00
Poco X2 появляется на живых фотографиях
10:00
Moto Z5 будет поставляться с суперёмкой батареей
08:00
Вице-президент Xiaomi рассказывает о камере под экраном
20:00
OnePlus покажет свой мегакрутой Concept One в 10 городах мира
18:00
Сертификация Oppo Find X2 и Find X2 Pro подтверждает некоторые характеристики смартфонов
16:00
Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни
14:00
Samsung Galaxy Z Flip появится в четырех цветах на старте продаж
12:00
Серия Huawei P40 будет дешевле за своих предшественников
10:00
Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods
05:50
DxOMark официально оценил камеру Redmi Note 8 Pro
21:48
Беспроводные наушники FreeBuds 3 в красном цвете ко Дню святого Валентина
20:00
Apple сохранит кнопку "домой" на своём новом iPhone 9
17:51
В сети появилась утечка спецификаций Moto G8 и Moto G8 Power
16:00
В сети представлены ключевые характеристики Motorola Edge +
14:00
Предстоящие умные часы Oppo будут оснащены датчиком ЭКГ
12:00
Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch
10:00
В сети появилась новая информация об iOS 14
08:00
Селфи-камера iPhone 11 Pro Max попадает в топ-10 рейтинга DxOMark
20:00
OnePlus подробно описывает предстоящие обновления камер на нынешних и будущих телефонах
17:47
Poco X2 будет представлен в начале февраля с крутыми флагманскими характеристиками
 Больше новостей
» » Продажи планшетов упали в 4 квартале 2019 года, но Apple по-прежнему лидирует
-

Продажи планшетов упали в 4 квартале 2019 года, но Apple по-прежнему лидирует

Поделиться:
Бизнес / Гаджеты
55
После небольшого подъема в течение периода 3 квартала мировые продажи планшетов в четвертом квартале 2019 года снова снизились. Согласно последнему отчету IDC, рынок планшетов сократился на 0,6% в годовом исчислении, поскольку было отгружено 43,5 миллиона единиц в период октябрь-декабрь.
Неудивительно, что Apple по-прежнему является безоговорочным лидером, поскольку ей удалось продать примерно 15,9 миллиона устройств в 4 квартале 2019 года. Samsung с 7 миллионами и Huawei с 4 миллионами вошли в тройку лидеров. Amazon показала резкое снижение на 29% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, когда в этот раз было отгружено всего 3,3 миллиона, а Lenovo занимает пятое место с 2,5 миллионами продаж.

КомпанияОтгрузки за 4 квартал 2019 года
(в миллионах)		4 квартал 2019 г.
Доля рынка		Поставки за 4 квартал 2018 года
(в миллионах)		4 квартал 2018 г.
Доля рынка		Годовой рост
Apple 15,936,5%12,929,6%22,7%
Samsung7,016,1%7,617,3%-7,4%
Huawei4,09,1%4,19,3%-2,8%
Амазонка3,37,6%4,710,6%-29,0%
Lenovo2.55,8%2,35,3%8,3%
другие10.824,9%12,227,9%-11,1%
Общее количество43,5100,0%43,7100,0%-0,6%
                                        Источник: IDC

За полный 2019 календарный год рынок планшетов сократился на 1,5%, так как мировые поставки составили 144,1 млн. единиц. Apple продала наибольшее количество планшетов с 49,9 миллионами, что более чем вдвое превышает второе место Samsung, который управлял 21,7 миллионами устройств.
На третьем месте - Huawei с 14,1 миллионами поставок, затем Amazon с 13 миллионами и Lenovo с 8,5 миллионами поставок. Apple (+ 15,2%) и Amazon (+ 9,9%) были единственными поставщиками, которые увидели рост продаж в 2019 году.

КомпанияПоставки
в 2019 году (в миллионах)		2019 Рыночная доля
Рыночная доля		Поставки
в 2018 году (в миллионах)		2018 Рыночная доля
Рыночная доля		Годовой рост
Apple 
49,934,6%43,329,6%15,2%
Samsung21,715.1%23,416,0%-7,2%
Huawei14,19,8%14,610,0%-3,5%
Амазонка13,09,0%11,88,1%9,9%
Lenovo8,55,9%8,86,0%-4,2%
другие37,025,7%44,330,3%-16,6%
Общее количество144,1100,0%146,2100,0%-1,5%
                                     Источник: IDC

Prostotech google play Prostotech google play