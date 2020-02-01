Продажи планшетов упали в 4 квартале 2019 года, но Apple по-прежнему лидирует

После небольшого подъема в течение периода 3 квартала мировые продажи планшетов в четвертом квартале 2019 года снова снизились. Согласно последнему отчету IDC, рынок планшетов сократился на 0,6% в годовом исчислении, поскольку было отгружено 43,5 миллиона единиц в период октябрь-декабрь.
Неудивительно, что Apple по-прежнему является безоговорочным лидером, поскольку ей удалось продать примерно 15,9 миллиона устройств в 4 квартале 2019 года. Samsung с 7 миллионами и Huawei с 4 миллионами вошли в тройку лидеров. Amazon показала резкое снижение на 29% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, когда в этот раз было отгружено всего 3,3 миллиона, а Lenovo занимает пятое место с 2,5 миллионами продаж.
За полный 2019 календарный год рынок планшетов сократился на 1,5%, так как мировые поставки составили 144,1 млн. единиц. Apple продала наибольшее количество планшетов с 49,9 миллионами, что более чем вдвое превышает второе место Samsung, который управлял 21,7 миллионами устройств.
На третьем месте - Huawei с 14,1 миллионами поставок, затем Amazon с 13 миллионами и Lenovo с 8,5 миллионами поставок. Apple (+ 15,2%) и Amazon (+ 9,9%) были единственными поставщиками, которые увидели рост продаж в 2019 году.
Неудивительно, что Apple по-прежнему является безоговорочным лидером, поскольку ей удалось продать примерно 15,9 миллиона устройств в 4 квартале 2019 года. Samsung с 7 миллионами и Huawei с 4 миллионами вошли в тройку лидеров. Amazon показала резкое снижение на 29% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, когда в этот раз было отгружено всего 3,3 миллиона, а Lenovo занимает пятое место с 2,5 миллионами продаж.
|Компания
|Отгрузки за 4 квартал 2019 года
(в миллионах)
|4 квартал 2019 г.
Доля рынка
|Поставки за 4 квартал 2018 года
(в миллионах)
|4 квартал 2018 г.
Доля рынка
|Годовой рост
|Apple
|15,9
|36,5%
|12,9
|29,6%
|22,7%
|Samsung
|7,0
|16,1%
|7,6
|17,3%
|-7,4%
|Huawei
|4,0
|9,1%
|4,1
|9,3%
|-2,8%
|Амазонка
|3,3
|7,6%
|4,7
|10,6%
|-29,0%
|Lenovo
|2.5
|5,8%
|2,3
|5,3%
|8,3%
|другие
|10.8
|24,9%
|12,2
|27,9%
|-11,1%
|Общее количество
|43,5
|100,0%
|43,7
|100,0%
|-0,6%
|Источник: IDC
На третьем месте - Huawei с 14,1 миллионами поставок, затем Amazon с 13 миллионами и Lenovo с 8,5 миллионами поставок. Apple (+ 15,2%) и Amazon (+ 9,9%) были единственными поставщиками, которые увидели рост продаж в 2019 году.
|Компания
|Поставки
в 2019 году (в миллионах)
|2019 Рыночная доля
Рыночная доля
|Поставки
в 2018 году (в миллионах)
|2018 Рыночная доля
Рыночная доля
|Годовой рост
|Apple
|49,9
|34,6%
|43,3
|29,6%
|15,2%
|Samsung
|21,7
|15.1%
|23,4
|16,0%
|-7,2%
|Huawei
|14,1
|9,8%
|14,6
|10,0%
|-3,5%
|Амазонка
|13,0
|9,0%
|11,8
|8,1%
|9,9%
|Lenovo
|8,5
|5,9%
|8,8
|6,0%
|-4,2%
|другие
|37,0
|25,7%
|44,3
|30,3%
|-16,6%
|Общее количество
|144,1
|100,0%
|146,2
|100,0%
|-1,5%
|Источник: IDC