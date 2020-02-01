Facebook заплатит 550 миллионов долларов за злоупотребление распознаванием лиц

Помните, когда Facebook начал отмечать вас на фотографиях в 2011 году? Это был год, когда компания начала тестировать свое программное обеспечение для распознавания лиц, но без чьего-либо согласия. Вскоре было возбуждено дело против Facebook, и в 2015 году официально начался судебный спор.
С тех пор дело было передано в суд по групповому иску, и Facebook был довольно уверен, что он не сделал ничего плохого и был готов защитить себя. Тем не менее, похоже, что все изменилось, и теперь он готов согласиться на штраф в размере 550 миллионов долларов США и заплатит группе истцов из Иллинойса, которая первоначально начала дело. По словам представителя Facebook, компания хочет быстро обойти проблему, так как это отвечает интересам компании и акционеров.
С 2011 года Facebook начал запрашивать у людей разрешение на использование программного обеспечения для распознавания лиц.
С тех пор дело было передано в суд по групповому иску, и Facebook был довольно уверен, что он не сделал ничего плохого и был готов защитить себя. Тем не менее, похоже, что все изменилось, и теперь он готов согласиться на штраф в размере 550 миллионов долларов США и заплатит группе истцов из Иллинойса, которая первоначально начала дело. По словам представителя Facebook, компания хочет быстро обойти проблему, так как это отвечает интересам компании и акционеров.
С 2011 года Facebook начал запрашивать у людей разрешение на использование программного обеспечения для распознавания лиц.