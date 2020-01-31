Apple лидирует по продажам в четвертом квартале третий год подряд

Canalys опубликовала свой отчет о мировых поставках смартфонов за четвертый квартал и весь 2019 год. По оценкам аналитиков, в четвертом квартале 2019 года Apple отгрузила более 78 миллионов смартфонов, обогнав Huawei и Samsung и став чемпионом в праздничных днях.
Компания из Купертино сделала то же самое в 2018 и 2017 годах, показав, что люди действительно хотят новый iPhone на Рождество.
Рынок смартфонов перешел от эпохи роста к циклической эре - это означает, что компании не будут расти, как раньше, и теперь результаты рынка будут чередоваться между пиками и спадами.
Аналитик-исследователь Шенгтао Цзинь (Shengtao Jin) показал, что смартфоны до 100 долларов США были в центре внимания на развивающихся рынках, и одним из положительных примеров является vivo Y91C. iPhone 11 также имел успех в развивающихся регионах, соблазняя пользователей относительно более дешевым входом в экосистему iOS.
В течение всего года Samsung несколько увеличила свои поставки, но именно Huawei продемонстрировала наибольший рост. Несмотря на спад в 4 квартале, Huawei поставила 240 миллионов устройств, что на 17% больше, чем в 2018 году. Apple фактически сократилась до 200 миллионов единиц, а мировой рынок смартфонов упал с 1,389 миллиардов до 1,366 миллиардов.
Компания из Купертино сделала то же самое в 2018 и 2017 годах, показав, что люди действительно хотят новый iPhone на Рождество.
Рынок смартфонов перешел от эпохи роста к циклической эре - это означает, что компании не будут расти, как раньше, и теперь результаты рынка будут чередоваться между пиками и спадами.
Аналитик-исследователь Шенгтао Цзинь (Shengtao Jin) показал, что смартфоны до 100 долларов США были в центре внимания на развивающихся рынках, и одним из положительных примеров является vivo Y91C. iPhone 11 также имел успех в развивающихся регионах, соблазняя пользователей относительно более дешевым входом в экосистему iOS.
В течение всего года Samsung несколько увеличила свои поставки, но именно Huawei продемонстрировала наибольший рост. Несмотря на спад в 4 квартале, Huawei поставила 240 миллионов устройств, что на 17% больше, чем в 2018 году. Apple фактически сократилась до 200 миллионов единиц, а мировой рынок смартфонов упал с 1,389 миллиардов до 1,366 миллиардов.