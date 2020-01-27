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Несколько китайских брендов смартфонов жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом

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Бизнес
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Чтобы поддержать борьбу с коронавирусом в наиболее пострадавшем городе Ухань, несколько китайских производителей смартфонов начали жертвовать деньги. На данный момент в список компаний, которые внесли свой вклад, входят Huawei, OPPO, Vivo, Nubia, Realme, TCL и Meizu.

Наряду с пожертвованием 30 млн. юаней Уханьской благотворительной федерации для предотвращения эпидемий и борьбы с ними, Huawei также завершила установку базовых станций 5G в горной больнице Ухань Вулкан. Другие производители смартфонов, OPPO и Vivo также пожертвовали 30 миллионов юаней, а TCL - 10 миллионов юаней.
TCL заявила, что она также предоставляет другие необходимые продукты, в том числе ЖК-панели для общественных мест, кондиционеры, холодильники, стиральные машины и т. д. В соответствии с требованиями больницы Raytheon.

С другой стороны, Nubia, суббренд ZTE, сказал, что он выделил 600 000 юаней на борьбу с этим вирусом, в то время как Realme, поддерживаемая OPPO, пожертвовала 500 000 юаней, а Meizu пожертвовала 300 000 юаней.

Помимо этого бренда, другие компании также внесли свой вклад, в том числе Xiaomi, Lenovo и многие другие. Xiaomi поставила медицинские защитные материалы в первой партии на сумму около 300 000 юаней, в то время как Lenovo предоставляет все оборудование для поддержки ИТ, необходимое для оказания неотложной помощи Уханьской инженерно-медицинской службе.

Наряду с этими брендами смартфонов некоторые ведущие китайские компании вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом, в том числе такие, как Alibaba, Tencent, JD.com, Kuaishou, Douyu, Midea, SF, Suning, Cainiao и Taobao и другие.

Для тех, кто не знает, коронавирус вызывает пневмонию, и у тех, кто страдал от него, появились такие симптомы, как кашель, лихорадка и затрудненное дыхание. В тяжелых случаях это также приводит к отказу органов.

Поскольку это вирусная пневмония, антибиотики бесполезны, а противовирусные препараты против гриппа также не действуют. Пациенты, поступающие в больницу, получают поддержку легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы.
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