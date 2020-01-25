Стали известны даты проведения мероприятия Google I / O 2020

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

Google будет проводить ежегодную конференцию разработчиков устройств I / O в период с 12 по 14 мая. Большое событие состоится в Амфитеатре Shoreline, расположенном недалеко от штаб-квартиры Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Генеральный директор Google Сундар Пичаи также подтвердил дату и местоположение в твиттере.Прошлогодняя конференция Google I / O принес нам первые бюджетные пиксели - Pixel 3a и Pixel 3a Xl вместе с Nest Hub Max и множеством программных функций Android, включая бета-версию для Android 10. Естественно, мы ожидаем аналогичного набора анонсов на мероприятии этого года, что Pixel 4a выйдет вместе с бета-версией Android 11. Мы также должны увидеть множество других разработок программного обеспечения и, возможно, какого-то другого оборудования под маркой Google.