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Стали известны даты проведения мероприятия Google I / O 2020

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Бизнес / Интернет
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Google будет проводить ежегодную конференцию разработчиков устройств I / O в период с 12 по 14 мая. Большое событие состоится в Амфитеатре Shoreline, расположенном недалеко от штаб-квартиры Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Генеральный директор Google Сундар Пичаи также подтвердил дату и местоположение в твиттере.


Прошлогодняя конференция Google I / O принес нам первые бюджетные пиксели - Pixel 3a и Pixel 3a Xl вместе с Nest Hub Max и множеством программных функций Android, включая бета-версию для Android 10. Естественно, мы ожидаем аналогичного набора анонсов на мероприятии этого года, что Pixel 4a выйдет вместе с бета-версией Android 11. Мы также должны увидеть множество других разработок программного обеспечения и, возможно, какого-то другого оборудования под маркой Google.
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