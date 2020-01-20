Samsung назначает нового президента мобильного подразделения, и вот почему

Ро Тхэ Мун, президент Samsung IT & Mobile Communications

DJ Koh остается генеральным директором мобильного отдела

В этом месяце Samsung провела ежегодную смену директоров, а у подразделения Mobile, отвечающего за все телефоны Galaxy и носимых устройств, появился новый президент. Его зовут Ро Тхэ Мун и он заступает на пост директора вместо DJ Koh (Koh Dong-jin - его полное имя), который останется со-генеральным директором. Ро Тхэ Мун является самым молодым президентом отдела информационных технологий и мобильной связи в возрасте 51 год, и до сих пор он был руководителем № 2 при Кохе.В то время, как структура и отношения между Ко и Ро сохранятся, новый президент будет выбран лицом к лицу с Huawei и его быстрым расширением в мире смартфонов. Ро стоит за возрождением линейки Galaxy A, которая штурмом захватила рынок среднего класса и положила конец падающим продажам Samsung.Ро Тхэ Мун был сотрудником корейского гиганта в течение почти двух десятилетий и, согласно пресс-релизу, обладает способностью сделать несколько смелых шагов от подразделения смартфонов в ближайшие месяцы. Мы ожидаем увидеть его первое публичное выступление 11 февраля, когда будет объявлен модельный ряд Samsung Galaxy S20.