США собираются заблокировать больше продаж Huawei

Ситуация у США и Huawei слишком сложна и многогранна, чтобы по-настоящему разобраться в ней. Но в настоящее время Huawei Technologies Co Ltd и более 40 ее дочерних компаний в настоящее время включены в список организаций США, что означает, что их продукция подлежит экспортным и правительственным ограничениям на передачу. Помимо этого, существует также запрет правительства США на приобретение технологий Huawei.
Эта новая разработка на самом деле имеет дело с оборотной стороной цепочки продаж и поставок. Немного упрощая, в настоящее время в США действует правило De minimis, предписывающее минимальный процент компонентов, произведенных в США, которые должны быть частью любого иностранного продукта, чтобы он попадал под ограничения США для продаж и экспорта. В настоящее время этот процент установлен на уровне 25%, когда речь идет о высокотехнологичной продукции.
В соответствии с этой новой, но неофициальной информацией, Министерство торговли разработало правило, которое снижает указанный порог до 10% в отношении продаж Huawei, а также расширяет охват, чтобы включить нетехнические товары, такие как потребительская электроника, включая нечувствительные микросхемы. Указанное правило, по-видимому, уже отправлено в Управление по бюджету после совещания на прошлой неделе. Если другие государственные органы подпишут документ, он может быть превращен в так называемое окончательное правило без возможности общественного обсуждения в течение нескольких недель.
Конечно, многое из этого в настоящее время подпадает под область предположений, но, учитывая все обстоятельства, похоже, что нынешняя администрация США пытается еще больше задушить Huawei и, в частности, ее цепочку поставок. При этом некоторые эксперты отметили, что такое правило, скорее всего, будет более пагубным для американских компаний, чем Huawei, поскольку оно подтолкнет китайского гиганта к альтернативным поставщикам. Мы будем держать вас в курсе дальнейших событий.
Эта новая разработка на самом деле имеет дело с оборотной стороной цепочки продаж и поставок. Немного упрощая, в настоящее время в США действует правило De minimis, предписывающее минимальный процент компонентов, произведенных в США, которые должны быть частью любого иностранного продукта, чтобы он попадал под ограничения США для продаж и экспорта. В настоящее время этот процент установлен на уровне 25%, когда речь идет о высокотехнологичной продукции.
В соответствии с этой новой, но неофициальной информацией, Министерство торговли разработало правило, которое снижает указанный порог до 10% в отношении продаж Huawei, а также расширяет охват, чтобы включить нетехнические товары, такие как потребительская электроника, включая нечувствительные микросхемы. Указанное правило, по-видимому, уже отправлено в Управление по бюджету после совещания на прошлой неделе. Если другие государственные органы подпишут документ, он может быть превращен в так называемое окончательное правило без возможности общественного обсуждения в течение нескольких недель.
Конечно, многое из этого в настоящее время подпадает под область предположений, но, учитывая все обстоятельства, похоже, что нынешняя администрация США пытается еще больше задушить Huawei и, в частности, ее цепочку поставок. При этом некоторые эксперты отметили, что такое правило, скорее всего, будет более пагубным для американских компаний, чем Huawei, поскольку оно подтолкнет китайского гиганта к альтернативным поставщикам. Мы будем держать вас в курсе дальнейших событий.