Apple доминирует на рынке беспроводных гарнитур в 2019 году

Данные от Strategy Analytics показывают, что Apple на сегодняшний день является крупнейшим игроком в игре True Wireless Headset (гарнитуры без кабелей, соединяющих каждый наушник, вкратце называемые «TWS»).
Купертино поставил 58,7 миллиона AirPods в прошлом году, что означает, что одна из двух гарнитур TWS, проданных в 2019 году, имела логотип Apple (54,4% рынка). Это еще не все, Apple получила 71% доходов от мирового рынка TWS.
Между тем, Xiaomi обеспечила отдаленную секунду с отправкой 9,1 миллиона единиц (8,5%). Хорошая новость для китайского технологического гиганта заключается в том, что он опередил Samsung, которому удалось переместить только 7,4 миллиона пар Galaxy Buds с долей рынка 6,9%.
Strategy Analytics полагает, что мировой рынок TWS вырастет почти в 10 раз к 2024 году с точки зрения отгруженных единиц и вырастет до 100 миллиардов долларов - это важный путь для будущего роста. Для сравнения, в 2019 году мировой игровой рынок составил более 120 миллиардов долларов (около 65 миллиардов из которых пришлись на мобильные игры).
Купертино поставил 58,7 миллиона AirPods в прошлом году, что означает, что одна из двух гарнитур TWS, проданных в 2019 году, имела логотип Apple (54,4% рынка). Это еще не все, Apple получила 71% доходов от мирового рынка TWS.
Между тем, Xiaomi обеспечила отдаленную секунду с отправкой 9,1 миллиона единиц (8,5%). Хорошая новость для китайского технологического гиганта заключается в том, что он опередил Samsung, которому удалось переместить только 7,4 миллиона пар Galaxy Buds с долей рынка 6,9%.
Strategy Analytics полагает, что мировой рынок TWS вырастет почти в 10 раз к 2024 году с точки зрения отгруженных единиц и вырастет до 100 миллиардов долларов - это важный путь для будущего роста. Для сравнения, в 2019 году мировой игровой рынок составил более 120 миллиардов долларов (около 65 миллиардов из которых пришлись на мобильные игры).