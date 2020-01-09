Apple App Store бьёт рекорд из заработков в 2020 году

Apple завершила прибыльный год и в первый день начала новый с огромного успеха.
Доходы App Store за 2019 год были рекордными, как и сумма, заработанная в канун Рождества и Нового года, - 1,42 млрд долларов. Apple выплатила разработчикам 38 миллиардов долларов в 2019 году, четверть того, что они заработали с момента запуска App Store в 2008 году, - 155 миллиардов долларов. Разработчикам заплатили 34 миллиарда долларов в 2018 году.
Тем временем Apple начала 2020 год с рекордных $ 386 млн, заработанных в App Store в Новый год - на 20% больше, чем в прошлом году.
Это был большой год для сервисов Apple, с выпуском Apple TV +, News + и Arcade. В сочетании с Apple Music и Apple Pay производитель iPhone стремится сместить свою бизнес-модель в сторону сервисов.
Apple не уточнила цифры, которые принесла каждая отдельная служба, но поделилась тем, что приложение Apple TV будет поставляться для умных телевизоров LG, Sony и VIZIO, и что для пользователей Apple Pay в Вашингтоне, Шэньчжэне и Гуанчжоу ожидается бесконтактный транзит.
Доходы App Store за 2019 год были рекордными, как и сумма, заработанная в канун Рождества и Нового года, - 1,42 млрд долларов. Apple выплатила разработчикам 38 миллиардов долларов в 2019 году, четверть того, что они заработали с момента запуска App Store в 2008 году, - 155 миллиардов долларов. Разработчикам заплатили 34 миллиарда долларов в 2018 году.
Тем временем Apple начала 2020 год с рекордных $ 386 млн, заработанных в App Store в Новый год - на 20% больше, чем в прошлом году.
Это был большой год для сервисов Apple, с выпуском Apple TV +, News + и Arcade. В сочетании с Apple Music и Apple Pay производитель iPhone стремится сместить свою бизнес-модель в сторону сервисов.
Apple не уточнила цифры, которые принесла каждая отдельная служба, но поделилась тем, что приложение Apple TV будет поставляться для умных телевизоров LG, Sony и VIZIO, и что для пользователей Apple Pay в Вашингтоне, Шэньчжэне и Гуанчжоу ожидается бесконтактный транзит.