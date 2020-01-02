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Apple тихо снижает цены на iPad в Китае

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Бизнес / Гаджеты
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Apple, как сообщается, снизила цены на iPad в Китае. Снижение цены на iPad начального уровня на его официальном сайте и было сделано без какого-либо официального объявления.

iPad от Apple в Китае был доступен по более доступной цене во многих сторонних онлайн и оффлайн каналах. Таким образом, движение для корректировки цены было совершенно необходимым. Модель iPad 2019, о которой идет речь, представляет собой 10,2-дюймовое экранное устройство, схожее по дизайну с моделью 2018 года. Он поддерживает Apple Pencil и предоставляет программное обеспечение для распознавания отпечатков пальцев Touch ID, а также 8-мегапиксельную камеру для фотографий.
Цена для iPad начального уровня после корректировки составляет 2499 юаней или примерно 358 долларов США за вариант хранения 32 ГБ. С другой стороны, вариант объемом 128 ГБ теперь стоит 2999 юаней или примерно 430 долларов США. Первоначальные цены для обеих версий составляют 2699 и 3499 юаней (или примерно от 387 до 502 долларов США) соответственно.

Это означает снижение цены на 200 и 500 юаней (или примерно на 28–71 доллар США) в обоих вариантах; с более дорогой моделью с большим объемом памяти, видя более высокий уровень регулировки. Это делает вариант 128GB более выгодным в целом после снижения цен.
Apple iPad с 10,2 дюймовым дисплеем

Снижение цен также должно позволить Apple быть более конкурентоспособной по отношению к различным сторонним ритейлерам, которые ориентированы как на офлайн, так и на онлайн-покупателей. Хотя это также может привести к тому, что те же сторонние ритейлеры будут дополнительно снижать свои собственные цены, поскольку официальный ценовой индекс упал ниже, чем раньше.
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