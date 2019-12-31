Apple рассматривает BOE как второго по величине поставщика OLED на 2021 год

Apple планирует заказать партию ОСИДА из BOE Китая с потенциалом сделать производителя своим вторым по величине поставщика ОСИД в 2021 году.
Слух поступает из источников в Южной Корее и утверждает, что Apple может рассчитывать на заказ около 45 миллионов OLED-панелей у BOE, предназначенных для использования в устройствах iPhone 2021 года.
Это сделало бы BOE вторым по величине поставщиком OLED-панелей Apple, а Samsung продолжит удовлетворять основную часть потребностей Apple в OLED, LG Display будет переведен на третье место, а Japan Display будет поставлять небольшие OLED-экраны для обслуживания Apple Watch.
Apple может потребовать больше OLED-панелей в 2020 году, если слухи о полностью OLED- линейке iPhone 12 верны. Но неясно, будут ли какие-либо изготовленные BOE OLED'ы делать это на iPhone в 2020 году. BOE, в частности, поставляет экраны для телефонов Huawei серии Mate.
Слух поступает из источников в Южной Корее и утверждает, что Apple может рассчитывать на заказ около 45 миллионов OLED-панелей у BOE, предназначенных для использования в устройствах iPhone 2021 года.
Это сделало бы BOE вторым по величине поставщиком OLED-панелей Apple, а Samsung продолжит удовлетворять основную часть потребностей Apple в OLED, LG Display будет переведен на третье место, а Japan Display будет поставлять небольшие OLED-экраны для обслуживания Apple Watch.
Apple может потребовать больше OLED-панелей в 2020 году, если слухи о полностью OLED- линейке iPhone 12 верны. Но неясно, будут ли какие-либо изготовленные BOE OLED'ы делать это на iPhone в 2020 году. BOE, в частности, поставляет экраны для телефонов Huawei серии Mate.