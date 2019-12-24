Поставки Xiaomi Smart TV превысили 10 миллионов единиц

Пост Лей Цзюня на своем официальном аккаунте в Weibo

Xiaomi Smart Mi TV 4A с 32-дюймовым светодиодным дисплеем и функциями AI

Лей Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi Group, объявил ранее сегодня (24 декабря), что поставки смарт-телевизоров в 2019 году превысили 10 миллионов единиц; это бьёт предыдущие рекорды в истории китайских телевизионных продаж всего за один год.Согласно новому отчету, другие ведущие телевизионные бренды в Китае еще не достигли той вехи, которую только что достиг производитель смартфонов. Китайский технологический гигант установил беспрецедентный рекорд в стране Юго-Восточной Азии по количеству единиц, проданных за один год.Высшее руководство заявило, что причина высоких продаж Xiaomi Smart TV в том, что компания постоянно вводит новшества. Другими словами, быстрая адаптация и включение новых технологий помогли им получить это достижение. До этого Лу Вайбинг, президент Xiaomi Group, заявлял, что смарт-телевизоры не являются смартфонами и что объем продаж в 10 миллионов единиц «слишком сложен, поскольку никто этого не делал». Хотя теперь кажется, что Xiaomi была единственной компанией, которая добилась этого массивного прорыва.Примечательно, что сериал Mi TV от Xiaomi также был удостоен высшей награды «Цветной телевизионный инновационный продукт» ранее на Китайской конференции индустрии интеллектуальных дисплеев и инновационных приложений. Компания даже заняла первое место в номинации «Десять лучших телевизионных наград 2019 года» и «Награды в области интеллектуальных продуктов высокого уровня». Это существенно укрепляет позиции OEM-производителей в телевизионной индустрии страны и является приемлемым вариантом на мировых рынках.