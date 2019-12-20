OnePlus заплатит вам до 7000 долларов за обнаружение ошибок в своих продуктах

Китайский производитель телефонов OnePlus несколько раз подвергался нарушениям безопасности в последние годы, и в попытке повысить безопасность своих продуктов и услуг компания объявила о программе поощрения за ошибки, получившей название OnePlus Security Response Center (он же OneSRC).
Как часть OneSRC, OnePlus заплатит вам от 50 до 7000 долларов за любые обнаруженные и обнаруженные ошибки в своих продуктах и системах. Награды делятся на пять уровней:
OnePlus также объявил о своем партнерстве с платформой за вознаграждение за ошибки HackerOne, чтобы узнать мнение ведущих исследователей и экспертов в области безопасности. OnePlus заявляет, что пилотная программа этого сотрудничества начнется в 2020 году, и она предложит избранным исследователям протестировать свои системы на предмет потенциальных угроз.
Как часть OneSRC, OnePlus заплатит вам от 50 до 7000 долларов за любые обнаруженные и обнаруженные ошибки в своих продуктах и системах. Награды делятся на пять уровней:
- Особые случаи: до 7000 долларов
- Критические: от 750 до 1500 долларов
- Высокая: от 250 до 750 долларов
- Средний: от 100 до 250 долларов
- Низкий: от 50 до 100 долларов
OnePlus также объявил о своем партнерстве с платформой за вознаграждение за ошибки HackerOne, чтобы узнать мнение ведущих исследователей и экспертов в области безопасности. OnePlus заявляет, что пилотная программа этого сотрудничества начнется в 2020 году, и она предложит избранным исследователям протестировать свои системы на предмет потенциальных угроз.