OnePlus заплатит вам до 7000 долларов за обнаружение ошибок в своих продуктах

Особые случаи: до 7000 долларов

Критические: от 750 до 1500 долларов

Высокая: от 250 до 750 долларов

Средний: от 100 до 250 долларов

Низкий: от 50 до 100 долларов

Китайский производитель телефонов OnePlus несколько раз подвергался нарушениям безопасности в последние годы, и в попытке повысить безопасность своих продуктов и услуг компания объявила о программе поощрения за ошибки, получившей название OnePlus Security Response Center (он же OneSRC).Как часть OneSRC, OnePlus заплатит вам от 50 до 7000 долларов за любые обнаруженные и обнаруженные ошибки в своих продуктах и системах. Награды делятся на пять уровней:OnePlus не дает четкого определения уровней вознаграждения и говорит, что они будут «определены на основе серьезности уязвимости и фактического воздействия на бизнес».OnePlus также объявил о своем партнерстве с платформой за вознаграждение за ошибки HackerOne, чтобы узнать мнение ведущих исследователей и экспертов в области безопасности. OnePlus заявляет, что пилотная программа этого сотрудничества начнется в 2020 году, и она предложит избранным исследователям протестировать свои системы на предмет потенциальных угроз.