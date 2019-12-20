Поставки Huawei достигнут 230 миллионов к концу 2019 года

По словам Ричарда Ю, генерального директора по потребительскому бизнесу Huawei, глобальные поставки смартфонов от Huawei к концу 2019 года составят около 230 миллионов. С заявлением выступил старший исполнительный директор на внутренней конференции.
Еще в 2018 году продажи китайского технологического гиганта превысили отметку в 200 миллионов штук, достигнув в общей сложности около 206 миллионов единиц. К концу 2018 года президент Huawei Хе Ганг отметил, что мировой рынок смартфонов находится не в оптимальном состоянии, указывая на собственные цифры компании. Таким образом, президент отметил, что ожидания Ричарда Ю высоки, и оценил, что цель на 2019 год составит от 230 до 250 миллионов поставок.
Ранее в этом году Huawei столкнулась с трудностями с правительством США, когда его министерство торговли включило компанию в список организаций, что ограничило ее деятельность в стране. Правительство США пометило производителя смартфонов как угрозу национальной безопасности с точки зрения безопасности данных и с тех пор также сталкивалось с аналогичными обвинениями в европейских регионах. Несомненно, все они сыграли важную роль в общемировых поставках смартфонов.
На пути к достижению своих годовых целей у Huawei было много препятствий. Многие ключевые компании, такие как Google, ARM и другие, были вынуждены прекратить свои деловые связи с китайской компанией из-за действий правительства США. Таким образом, тот факт, что компания по-прежнему настроена на предвзятые предположения, является свидетельством ее собственных усилий.
Ранее Huawei объявила, что достигла своей цели за 64 дня, продав более 200 миллионов смартфонов только к 22 октября 2019 года. Таким образом, весьма вероятно, что крупные 230 миллионов поставок будут выполнены к концу этого года. Примечательно, что поставки, скорее всего, превысят годовой объем продаж Apple в 2019 году.
Еще в 2018 году продажи китайского технологического гиганта превысили отметку в 200 миллионов штук, достигнув в общей сложности около 206 миллионов единиц. К концу 2018 года президент Huawei Хе Ганг отметил, что мировой рынок смартфонов находится не в оптимальном состоянии, указывая на собственные цифры компании. Таким образом, президент отметил, что ожидания Ричарда Ю высоки, и оценил, что цель на 2019 год составит от 230 до 250 миллионов поставок.
Ранее в этом году Huawei столкнулась с трудностями с правительством США, когда его министерство торговли включило компанию в список организаций, что ограничило ее деятельность в стране. Правительство США пометило производителя смартфонов как угрозу национальной безопасности с точки зрения безопасности данных и с тех пор также сталкивалось с аналогичными обвинениями в европейских регионах. Несомненно, все они сыграли важную роль в общемировых поставках смартфонов.
На пути к достижению своих годовых целей у Huawei было много препятствий. Многие ключевые компании, такие как Google, ARM и другие, были вынуждены прекратить свои деловые связи с китайской компанией из-за действий правительства США. Таким образом, тот факт, что компания по-прежнему настроена на предвзятые предположения, является свидетельством ее собственных усилий.
Ранее Huawei объявила, что достигла своей цели за 64 дня, продав более 200 миллионов смартфонов только к 22 октября 2019 года. Таким образом, весьма вероятно, что крупные 230 миллионов поставок будут выполнены к концу этого года. Примечательно, что поставки, скорее всего, превысят годовой объем продаж Apple в 2019 году.