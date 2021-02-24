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Лучшие производители умных часов в 2021 году

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Android
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Современные смарт-часы – полезные гаджеты. Они умеют многое, но часто владельцу не хватает имеющихся в наличии основных функций. Ограниченный функционал касается лишь малоизвестных моделей, поэтому рассматривать их продукцию не стоит.

Лучшие умные часы в мире — это устройства от:

  1. Apple;

  2. Xiaomi;

  3. Casio;

  4. Huawei;

  5. Garmin.

Выбрав одну из моделей указанных брендов, каждый окажется довольным. Помимо предварительно установленных приложений, в большинстве устройств есть возможность устанавливать дополнительные.

Для владельцев iPhone


Владельцам смартфонов от Apple подойдут такие же часы. Они имеют элегантную внешность, яркий дисплей, который всегда включен. Внешне такие гаджеты не отличаются от обычных часов, но могут отслеживать:

  1. физическую активность;

  2. фазы сна;

  3. местоположение;

  4. ЧСС и многое другое.

Гаджеты от Apple порадуют и своей производительностью.

Xiaomi и Huawei

Китайские производители не просто не отстают от других компаний, а задают стандарты качества. Например, наручные устройства от Xiaomi позволяют устанавливать массу приложений в память, могут отслеживать важные показатели организма, имеют впечатляющую автономность.

Huawei некоторые называют лучшими смарт-часами современности. Они отличаются оптимальным балансом: в едином корпусе сочетается элегантный внешний вид, впечатляющая производительность, большое количество спортивных функций. Порадует владельцев часов Huawei и автономность: многие модели держат заряд 7-14 дней, что считается одним из лучших показателей.

Прочные модели от Casio и Garmin

Далеко не всегда нужна технологическая составляющая. Иногда требуется физическая неуязвимость наручных часов. Casio уже несколько десятилетий выпускает модель G-Shock, которая в последние годы обзавелась и некоторыми смарт-функциями. В часах не используются датчики для отслеживания показателей организма, но зато есть возможность синхронизации со смартфоном через Bluetooth.

Физическая прочность и неуязвимость сочетаются с высокой производительностью в умных часах от компании Garmin. Наручный гаджет создан специально для тех, кто любит экстрим. Устройство с легкостью выдержит погружение под воду, подъемы в горы, низкую и экстремально высокую температуру.

Наличие сверхчувствительных датчиков дает возможность отслеживать пульс, температуру, уровень кислорода в крови, физическую активность, фазы сна и т. д. При путешествиях по незнакомой местности часы устанавливают маяки на маршруте, по которым всегда можно вернуться в исходную точку.

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