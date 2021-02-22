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» » Часы Apple Watch 6: обзор улучшений
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Часы Apple Watch 6: обзор улучшений

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Android
297

Компания Apple настолько завоевала доверие пользователей, что может себе позволить выпускать раз в пару лет свежий девайс с «косметическими» изменениями. А спрос на такие новинки всегда стабильно высокий. Какие же улучшения получили часы Apple Watch 6? В этом вам помогут разобраться специалисты интернет-магазина «Стилус».


Расширенная линейка расцветок


Графитовый и серый оттенки корпуса уже успели порядком приесться владельцам умного гаджета еще в предыдущей версии. Но выпуск синих, красных и золотистых моделей является глотком свежего воздуха для фанатов «яблочной» электроники. Если на вашем запястье красуются умные часы с одним из таких цветов, все вокруг будут четко понимать, что это девайс из последней серии.

Обновленные циферблаты


Теперь покупателям часов Apple Watch 6 доступен немалый набор эффектных циферблатов. Здесь таких целых семь:

  • хронограф Pro;

  • мемодзи;

  • творчество;

  • счет;

  • полосы;

  • гринвич;

  • типография.


Интересно! Разработчик всерьез потрудился над улучшением интерфейсов дисплея. Apple Watch 6 научились отображать целый ряд функций приложений на одном экране.

Невероятно быстрый процессор


Часы Apple Watch 6 обзавелись скоростным чипсетом S6, который на целых 20% опережает по мощности предыдущую версию. В итоге заметно подросла скорость работы виджетов и приложений, а интерфейсы теперь переключаются чрезвычайно плавно. Рост быстродействия заметен невооруженным глазом. Например, если выбрать циферблат «Мемодзи», то анимации здесь воспроизводятся с частотой 60 FPS. А это является крутым показателем для такого миниатюрного гаджета.


Измерение кислорода в крови


Теперь владелец смарт-часов может всего за 15 секунд отследить уровень насыщения крови кислородом, а также пассивно измерять показатель в ходе сна. Особенно ценным является именно ночной мониторинг, поскольку умный девайс может вовремя предупредить владельца о внезапном затруднении дыхания.

Заказать Apple Watch 6 на выгодных условиях поможет онлайн-площадка Stylus.ua. Доставка товара выполняется во все города Украины.

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