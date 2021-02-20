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4 стиральные машины, которые больше всего любят украинцы

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Старая стиралка требует от владельцев повышенного внимания к сушке и глажке вещей. Одежда может портиться, а настройки устройства сбиваться, это приводит к слишком высокой температуре или несоответствию выбранного режима работы. 

Современный выход из ситуации за разумные деньги - Electrolux стиральная машина.

Преимущества моделей от Electrolux

Отличительная особенность бренда - надежность. Производитель устанавливает даже в бюджетные модели электронные механизмы защиты от протечек и скачков напряжения. Лоток под моющие средства изготавливается из качественного пластика, который останется прочным через 1000 стирок.

Особое внимание уделено следующим аспектам:

  • барабан. Технология изготовления предполагает создание десятков небольших отверстий, которые способствуют циркуляции воды. Даже на большой скорости отжима вещи защищаются от повреждений лопатками волнообразного типа;

  • время. Большинство моделей обладают функцией Time Manager, которая дает возможность корректировать время стирки в зависимости от желания владельца;

  • оптимизация пространства. В ассортименте бренда множество стиральных машин с вертикальной загрузкой, которые занимают меньше места и позволяют класть вещи в барабан, стоя. Вертикальные устройства актуальны для пожилых людей, поскольку создают меньшие нагрузки на спину;

  • дополнительные функции. Производитель поставляет в машины множество режимов для разных типов ткани, функции защиты от детей, отложенного запуска. Отдельного внимания заслуживает автоматизированный выбор длительности стирки в зависимости от загруженности барабана.

Лучшие бюджетные модели

ELECTROLUX EW6S5R06W - бюджетная модель стиральной машины с барабаном на 6 кг загрузки, который подойдет семье из 4 человек. Управлять можно поворотными ручками, а смотреть на выбранный режим через сенсорную панель. 

Максимальная температура воды 90 градусов. Класс отжима B c максимальной скоростью 1200 оборотов в минуту, что отличный результат для сегмента недорогих моделей. Встроено 14 режимов стирки и 4 дополнительных функции. Класс энергопотребления А+++.

ELECTROLUX EW6S3R27SX - стильная автоматическая стиральная машина на 7 кг полезной загрузки барабана. Отличается большим набором режимов стирки и возможностью отложить запуск бытового устройства. 

Уровень шума 58 дБ, класс энергопотребления А+++. Есть встроенная защита от протечек, контроль дисбаланса вещей и уменьшение пенообразования. На дисплее виден запущенный режим, температура, оставшееся время.

Какие модели премиального класса выбрать



ELECTROLUX EW6F4R28B - стиральная машина премиального сегмента с инверторным двигателем и сенсорной панелью управления. Максимальная загруженность 8 кг, этого хватит на семью из 6 человек. Класс отжима B на 1200 оборотов в минуту, при этом уровень шума низкий и составляет всего 50 дБ. 

Бытовое устройство экономно, класс потребления энергии А+++. Встроены 14 режимов, в том числе для джинсовой, шелковой, деликатной, хлопковой, синтетической тканей.

ELECTROLUX EW7T3362U - мощная модель вертикального типа на 6 кг полезной нагрузки барабана. Внутри конструкции инверторный двигатель с возможностью отжима класса B на 1300 оборотов в минуту. 

Есть 14 режимов работы, отдельная обработка паром и возможность включить отложенный старт. Уровень шума 49 дБ, класс эффективности потребления энергии А+++. 

Предусмотрены защита от протечек воды и дисплей для индикации окончания работы, контроля температуры воды и выбранной программы.

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