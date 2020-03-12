Redmi Note 9 Pro Max возвращает опыт большого экрана

Xiaomi прекратила выпуск своей линейки Mi Max после трех поколений смартфонов, но теперь она возрождает жизнь на большом экране с недавно представленным Redmi Note 9 Pro Max. Телефон имеет 6,67-дюймовый экран в более компактном корпусе, а также четыре камеры сзади и селфи-датчик в отверстии.
Redmi Note 9 Pro Max имеет 8-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 720G, в сочетании с 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.
Четыре камеры сзади установлены на квадратной плите со светодиодной вспышкой внизу. Основной датчик имеет 64 мегапикселя, а рядом находится сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера с углом обзора 119 градусов.
Нижний ряд предназначен для 5-мегапиксельной макро-камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины. Note 9 Pro Max также поддерживает фотосъемку в формате RAW и улучшенный ночной режим.
Камера для селфи имеет 32-мегапикселя, что является самым высоким разрешением среди смартфонов Redmi Note.
Redmi Note 9 Pro Max поставляется с огромным аккумулятором емкостью 5 020 мАч и поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. А еще лучше, необходимое зарядное устройство будет поставляться в коробке.
Redmi Note 9 Pro Max имеет Gorilla Glass 5 с обеих сторон для дополнительной защиты и поставляется в трех цветах - Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black.
25 марта появятся три варианта памяти: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Они оценены в 14 999 рупий (202 долл. США / 180 евро), 16 999 рупий (230 долл. США / 205 евро) и 18 999 рупий (255 долл. США / 225 евро) соответственно.
Телефон будет доступен в Amazon India, а также в онлайн и офлайн магазинах Xiaomi. Предложения по запуску будут объявлены в понедельник, 16 марта.
Redmi Note 9 Pro Max имеет 8-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 720G, в сочетании с 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.
Четыре камеры сзади установлены на квадратной плите со светодиодной вспышкой внизу. Основной датчик имеет 64 мегапикселя, а рядом находится сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера с углом обзора 119 градусов.
Нижний ряд предназначен для 5-мегапиксельной макро-камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины. Note 9 Pro Max также поддерживает фотосъемку в формате RAW и улучшенный ночной режим.
Камера для селфи имеет 32-мегапикселя, что является самым высоким разрешением среди смартфонов Redmi Note.
Redmi Note 9 Pro Max поставляется с огромным аккумулятором емкостью 5 020 мАч и поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. А еще лучше, необходимое зарядное устройство будет поставляться в коробке.
Redmi Note 9 Pro Max имеет Gorilla Glass 5 с обеих сторон для дополнительной защиты и поставляется в трех цветах - Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black.
25 марта появятся три варианта памяти: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Они оценены в 14 999 рупий (202 долл. США / 180 евро), 16 999 рупий (230 долл. США / 205 евро) и 18 999 рупий (255 долл. США / 225 евро) соответственно.
Телефон будет доступен в Amazon India, а также в онлайн и офлайн магазинах Xiaomi. Предложения по запуску будут объявлены в понедельник, 16 марта.