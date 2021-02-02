Какой язык программирования выбрать будущему IT-специалисту?

Буквально для всей IT-индустрии 2020 год стал сильнейшим толчком к прогрессу. Вынужденная самоизоляции сделала переход на дистанционную работу популярным решением, чем когда-либо ранее. По мнению ряда экспертов, многие профессии теперь будут шире представлены в удалённом формате, а ИТ получает наиболее широкие перспективы к дальнейшему развитию.





IT-специалист – кто это и чем он занимается?





На самом деле это достаточно широкое понятие, которое подразумевает целый пласт направлений деятельности. Однако все они тем или иным образом связанны с компьютерной техникой и мобильными устройствами (планшеты, смартфоны и т.д.).

Такие специалисты могут создавать, как операционные системы, мобильные приложения и различные программы.





Игры, веб-сайты, мобильные приложения, ИИ, программное обеспечение и многое другое – всё это относится к сферам деятельности IT-специалистов. По сути, это весьма обобщённое понятие, за которым скрываются и программисты, и системные администраторы, и разработчики, и даже различные инженеры. Но в основе их работы всегда есть то, что им необходимо изучить в первую очередь – языки программирования.





Мнение известных источников (по ссылке смотрите данные по всем популярным языкам программирования):

Индекс TIOBE: С , Python, Java, С ++, С #, Visual Basic, jаvascript, PHP

Индекс PYPL: Python, Java, jаvascript, С #, PHP, С / С ++, P

Сайт Stack Overflow: jаvascript, HTML/CSS, SQL, Python, Java, С #, PHP, С ++





Специально для тех, кто заинтересован вхождением в современный ИТ-мир, мы собрали наиболее перспективные языки программирования на 2021 и последующие годы.





1.Python





Высокоуровневый язык программирования, наиболее активно набирающий аудиторию пользователей в настоящий момент. Его популярность обусловлена двумя главными факторами – простота изучения и универсальность. Сейчас он используется практически везде, начиная с написания простейших ботов и создания web-страниц, заканчивая разработкой приложений и искусственного интеллекта.





2. jаvascript





Наверняка, об это языке слышали многие, ведь он существует достаточно давно. Между тем востребованность в специалистах всё ещё велика, ведь его возможно применять почти везде. Он поддерживает различные методы программирования. jаvascript одинаково популярен у фронтенд и бэкенд разработчиков, при написании различных приложений и математических расчётах.





3.Java





Многие современные программы написаны на этом языке и продолжаются писаться в данный момент. За счёт этого он был, остаётся и ещё долгое время будет востребован. Специалист, владеющий Джава, может комфортно работать в любой ОС и разрабатывать ПО в разных областях.





4.С#





В основу СИ Шарп были положены многие успешные решения из С++, Basic, Delphi и главное Java. При этом самые проблемные из них наоборот были исключены. В результате был получен достаточно удобный язык программирования для продуктов компании Microsoft. Однако в дальнейшем он получил большее развитие и был стандартизирован, в том числе для прочих операционных систем. Используется он почти повсеместно, ввиду своей высокой универсальности в разработке.





5.С++





Один из ИТ-сферы в этом списке, до сих пор не утративший актуальности. Он относится к низкоуровневым компилируемым языкам, отличающимся высокой скоростью обработки команд. Его применяют в разработке операционных систем, драйверов, игр, приложений и главное других языков программирования.





Нет какого-то одного лучшего по всем параметрам языка программирования. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а также сферу применения. Главное любой из них поможет вам повысить своё финансовое благополучие и получить профессию, которая останется востребованной на долгие годы. Если вы по-настоящему заинтересованы в этом, не стоит откладывать изучение нового для себя дела до следующего года, 2021 подходит для этого идеально.





Выбрали интересный вам язык программирования для изучения? На сайте rosbo.ru можете оценить учебные программы и условия обучения нескольких учебных центрах.