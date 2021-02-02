Какой язык программирования выбрать будущему IT-специалисту?

Буквально для всей IT-индустрии 2020 год стал сильнейшим толчком к прогрессу. Вынужденная самоизоляции сделала переход на дистанционную работу популярным решением, чем когда-либо ранее. По мнению ряда экспертов, многие профессии теперь будут шире представлены в удалённом формате, а ИТ получает наиболее широкие перспективы к дальнейшему развитию.
IT-специалист – кто это и чем он занимается?
На самом деле это достаточно широкое понятие, которое подразумевает целый пласт направлений деятельности. Однако все они тем или иным образом связанны с компьютерной техникой и мобильными устройствами (планшеты, смартфоны и т.д.).
Такие специалисты могут создавать, как операционные системы, мобильные приложения и различные программы.
Игры, веб-сайты, мобильные приложения, ИИ, программное обеспечение и многое другое – всё это относится к сферам деятельности IT-специалистов. По сути, это весьма обобщённое понятие, за которым скрываются и программисты, и системные администраторы, и разработчики, и даже различные инженеры. Но в основе их работы всегда есть то, что им необходимо изучить в первую очередь – языки программирования.
Мнение известных источников (по ссылке смотрите данные по всем популярным языкам программирования):
- Индекс TIOBE: С, Python, Java, С++, С#, Visual Basic, jаvascript, PHP
- Индекс PYPL: Python, Java, jаvascript, С#, PHP, С/ С++, P
- Сайт Stack Overflow: jаvascript, HTML/CSS, SQL, Python, Java, С#, PHP, С++
Специально для тех, кто заинтересован вхождением в современный ИТ-мир, мы собрали наиболее перспективные языки программирования на 2021 и последующие годы.
1.Python
Высокоуровневый язык программирования, наиболее активно набирающий аудиторию пользователей в настоящий момент. Его популярность обусловлена двумя главными факторами – простота изучения и универсальность. Сейчас он используется практически везде, начиная с написания простейших ботов и создания web-страниц, заканчивая разработкой приложений и искусственного интеллекта.
2. jаvascript
Наверняка, об это языке слышали многие, ведь он существует достаточно давно. Между тем востребованность в специалистах всё ещё велика, ведь его возможно применять почти везде. Он поддерживает различные методы программирования. jаvascript одинаково популярен у фронтенд и бэкенд разработчиков, при написании различных приложений и математических расчётах.
3.Java
Многие современные программы написаны на этом языке и продолжаются писаться в данный момент. За счёт этого он был, остаётся и ещё долгое время будет востребован. Специалист, владеющий Джава, может комфортно работать в любой ОС и разрабатывать ПО в разных областях.
4.С#
В основу СИ Шарп были положены многие успешные решения из С++, Basic, Delphi и главное Java. При этом самые проблемные из них наоборот были исключены. В результате был получен достаточно удобный язык программирования для продуктов компании Microsoft. Однако в дальнейшем он получил большее развитие и был стандартизирован, в том числе для прочих операционных систем. Используется он почти повсеместно, ввиду своей высокой универсальности в разработке.
5.С++
Один из ИТ-сферы в этом списке, до сих пор не утративший актуальности. Он относится к низкоуровневым компилируемым языкам, отличающимся высокой скоростью обработки команд. Его применяют в разработке операционных систем, драйверов, игр, приложений и главное других языков программирования.
Нет какого-то одного лучшего по всем параметрам языка программирования. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а также сферу применения. Главное любой из них поможет вам повысить своё финансовое благополучие и получить профессию, которая останется востребованной на долгие годы. Если вы по-настоящему заинтересованы в этом, не стоит откладывать изучение нового для себя дела до следующего года, 2021 подходит для этого идеально.
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