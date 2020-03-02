Можно ли обыграть казино? Популярная стратегия удвоения — крах!

Можно ли обыграть казино постоянно удваивая ставку? В чём выгода от рекламы стратегии удвоения ставок? Сколько денег нужно иметь, чтобы всё-таки выиграть!

Коротко о стратегии удвоения ставок

Идея заключается в том, что из двух вариантов («красное» и «чёрное», «орёл» и «решка» и т.п.), вы выбираете один и ставите на него небольшую сумму денег. Вы проиграли? Ничего страшного — удваиваете ставку, но не меняете выбор. Казалось бы, вероятность выигрыша увеличивается, ведь не может один и тот же вариант повторяться бесконечное количество раз!

Но... Давайте разберёмся, можно ли обыграть казино на самом деле!

Практический пример

Дано 100 монет и перед Вами стоит выбор между «красного» и «черного». Вы ставите на красное одну монетку и проигрываете. Чтобы компенсировать проигрыш и получить монетку поверх отыгранной, вам нужно удвоить ставку и снова выбрать «красное». Да, вероятно это сработает (вряд ли подбрасывая монету 10 раз все броски вы будете лицезреть лишь одну сторону монеты) и вы будете иметь на счету уже 101 монету, после чего Вы от греха подальше вернётесь к начальной ставке.

Немного математики! Совсем чуть-чуть!

Вроде всё просто и понятно — ставишь ставку, проигрываешь — удваиваешь, проигрываешь снова — удваиваешь, снова — удваиваешь, затем рано или поздно выигрываешь. В итоге, согласно данной тактике вы всегда можете отыграть монеты после неудачной ставки и заработать прибыль... Но! Для существенного увеличения капитала (хотя бы в два раза), вам придётся проделать данную процедуру 100 раз. И из них, уверяю вас, вы столкнётесь со случаем, когда вам просто не хватит денег на удвоение, и чтобы это произошло, ставка должна не сыграть 6 раз подряд (1+2+4+8+16+32, не так уж и много, не правда ли?), а из сотни повторений цикла хвалёной стратегии удвоения, как минимум один раз это произойдёт.

В чём выгода пропаганды стратегии удвоения?

Люди, рекламирующие стратегию удвоения, способствуют наплыву посетителей в интернет казино Azino777 и получают за это деньги от администрации различных казино. Читатели верят в эту методику, ведь возможность в короткие сроки преумножить свой капитал бросается в глаза любителям халявы, а страх проиграть приглушается псевдо-страховкой — стратегией удвоения.

Как будет на самом деле? Математическое моделирование результата.

Если признать, что «чёрное» это 1, а «красное» это 0, то на графиках, показанных ниже, вы можете наблюдать сумму, делённую на количество выпадений. Равное количество чёрного и красного означает, что их сумма, делённая на количество ставок должна равняться 0,5 — рано или поздно «равновесие» действительно будет достигнуто и количество выпадений «черного» максимально приблизится к количеству выпадений «красного», однако моделирование случайных выпадений показывает, что это произойдёт не раньше, чем к тысячной ставке. Напрашивается вывод: если у вас нет запаса, позволяющего удвоить поставленные монеты хотя бы 100 раз подряд (а это на самом деле невероятно большое число, даже если начинать с мизерных ставок) — оставьте эту методику, она вас разорит.

Выигрыш в казино это не заработок!

Отвечая на вопрос «Можно ли обыграть казино?» скажу — нет, если Вы не имеете в запасе миллиарды для дальнейшего удвоения ставок. Поэтому выигрыш в казино не может быть стабилен и то, сколько денег Вы унесёте после игры в рулетку от Вас почти не зависит.

Если Вы хотите заработать в интернете без вложений и риска, рекомендую следующие статьи к прочтению: