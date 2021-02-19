Владельцы смартфонов на Android смогут скачивать приложения для ставок на спорт с официального магазина Google Play

Ставки на спорт можно делать с ПК и смартфона. Для гаджетов доступна мобильная версия основного сайта, а также специально разработанные мобильные программы. Владельцы айфонов могут скачивать мобильный софт с официального магазина, а вот владельцам Android-смартфонов приходится искать обходные пути, но совсем скоро ситуация кардинально изменится. Google обновил правила для разработчиков приложений для азартных игр. В их число входят приложения для ставок на спорт, онлайн-казино и лотереи.

С 1 марта обновленные правила вступают в силу и жители 19-ти стран мира смогут скачивать мобильный софт с официального магазина Google Play. Полный список букмекерских контор России, Европы и других стран доступен на сайте Букмекер Эксперт по ссылке bukmeker-expert.info/bukmakers. Не все из приведенных букмекерских контор имеют разработанные приложения, а те у которых есть, можно скачать и не заходя в официальный магазин Google.

Великобритания, США и другие страны с легальным доступом к Google Play

До 1 марта 2021 года приложения для ставок доступны для скачивания в Google Play только в четырех странах: Бразилия, Великобритания, Ирландия и Франция. В этих странах беттинг разрешен на официальном уровне и все букмекерские конторы с местной лицензией могут предлагать клиентам подобный софт.

С 1 марта список стран расширится и в него попали 19 государств Европы, Азии и Америки. Из европейских стран в списке представлены Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Норвегия, Румыния, Испания и Швеция. Азиатский регион представляют Япония, а также Австралия и Новая Зеландия, которые составляют отдельную региональную зону. Северная и Южная Америка представлена Канадой, Колумбией, Мексикой и США. Отметим, что в США приложения для ставок и азартных развлечений будут доступны для скачивания не во всех штатах, а только в тех, где официально беттинг и гемблинг разрешен.

Что делать другим странам

Изменение политики Google в отношении разработчиков софта для букмекерских контор и онлайн-казино задает новый тренд. Но и с действующим запретом в странах бывшего СССР и тех странах, которые не вошли в число 19, не возникнет сложностей с установкой приложений букмекерских контор.

Открытый код Android позволяет разработчикам создавать программы, а пользователям скачивать установочный файл, не используя официальный магазин Google Play. Именно по этой причине наличие или отсутствие запрета не сказывается на востребованности приложений для ставок для смартфонов и планшетов с операционной системой Android. В России, как и многих странах бывшего СССР, общее количество гаджетов на Android значительно превышает долю гаджетов от Apple.

Расширение списка стран, где приложения для ставок можно будет скачивать с официального магазина Google Play Store, положительно скажется на развитии отрасли, так как появится новый инструмент для привлечения клиентов.